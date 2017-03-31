Açık Akademi Kent Seminerleri devam ediyor

Kadıköy Belediyesi Akademi’de düzenlenen “Açık Akademi Kent Seminerleri: İstanbul Nereye?” başlıklı seminer programının açılışı ve ilk iki hafta oturumları yapıldı

İlk oturumu 15 Mart Çarşamba günü gerçekleşen programın açılış konuşmasını Prof. Dr. Hatice Kurtuluş yaptı. Konuşmasında yerel yönetimlerin akademiyle buluştuğu böylesi etkinliklerin heyecan verici olduğunu vurgulayan Kurtuluş, bu tip etkinliklerin başka yerel yönetimlere de örnek olmasını umduğunu belirtti.

Açık Akademi’nin açılışına katılan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise Kadıköy Belediyesi Akademi’yi akademisyenlerin, bürokrasinin ve siyasetçilerin bir araya gelerek proje geliştirdiği bir platform olarak düşündüğünü söyledi.

İlginin yoğun olduğu ilk hafta oturumlarında değişen ve dönüşen kentler ve bunların çeşitli etkileri üzerine verimli tartışmalar yürütüldü. 6 farklı başlıktaki 8’er haftalık seminer programının ilk oturumlarında kentsel dönüşüm, sokak hayvanları, dijital teknolojinin kentteki yansımaları, mega projeler, kentleşme ve iklim krizi üzerine sunumlar gerçekleşti. Cumartesi günkü “İstanbul’un Sineması, Sinemanın İstanbul’u” oturumunda ise Ah Güzel İstanbul (1966, Atıf Yılmaz) filminden kesitler izlenerek beyazperdedeki İstanbul temsilleri üzerinde duruldu.

6 Mayıs’a Kadar Sürecek Seminer programına katılmak için henüz geç değil. 6 başlıkta yürütülen seminerlerin birine ya da birkaçına birden katılmak isteyenler http://kayit.kadikoyakademi.org/ linkini kullanarak seminerlere kayıt yaptırabiliyor. 8 haftalık seminer programının en az 5 haftasına katılanlara ise program bitiminde katılım belgesi verilecek.

Program hakkında daha detaylı bilgi için:

http://www.kadikoyakademi.org/acikakademi/