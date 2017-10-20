Açık Akademi Güz Programı başladı

Kadıköy Belediyesi Akademinin düzenlediği Açık Akademi Kent Seminerleri başladı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Açık Akademi Kent Seminerleri programının açılışı 17 Ekim Salı akşamı Kadıköy Belediyesi Akademi’de gerçekleştirildi. Açılış etkinliğinde Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ilk sözü alarak bu tarz etkinlikleri neden önemsediklerinin altını çizdi. Nuhoğlu, akademik alanda yapılan çalışmalarla yerel yönetimlerin buluştuğu zeminlerin artırılmasının önemli olduğunu, bu alanlarda yapılan tartışmaların her iki kesimi de zenginleştireceği ve faaliyetlerini geliştireceğini belirtti.

Kadıköy Belediyesi olarak bu tarz buluşmaları desteklemeye devam edeceklerini belirten Nuhoğlu, akademinin, belediyenin ve vatandaşın bir araya gelerek yaşanan sorunlara dair birlikte çözüm arama çabalarının demokratik kültürün ve katılımcılığın gelişmesine de katkısı olduğunun altını çizdi: “Türkiye, gündemini halkın ihtiyaçları dışında belirliyor. Bu çalışmalarla vatandaşların yerel yönetimlerden neler beklediğini anlamış olacağız. Bizim gözlemlerimiz yerel yönetim alanında yurttaş beklentisinin temizlik, altyapı dışında beklentisinin düşük olduğu yönünde. Yakın zamanda hayata geçirdiğimiz Alzheimer Merkezi, spor merkezleri vb projelerle fark ettik ki vatandaşların bu yöndeki ihtiyaç talepleri belirleniyor, şekilleniyor. Hepimiz biliyoruz OHAL uzatıldı ve bu normal bir şeymiş gibi hayatın içine girdi. Eğer biz bunu normal bir şey olarak kabul edersek bunu çözemeyiz. Bir şekilde bu süreci kabul etmemeliyiz. Süreci kabul etmemenin bir yolu var arkadaşlar mevcut yaptığımız şeyleri daha iyi yapacağız, daha çok çalışacağız” dedi.

Aykurt Nuhoğlu’nun ardından açılış için Mersin’den gelen ve KHK’yla ihraç edilmiş olan akademisyen Ulaş Bayraktar da kendi yaşadıkları süreç hakkında bilgi verdi. Üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlerin artlarında binlerce ciltten oluşan kitaplar bıraktıklarını ve bir grup akademisyen olarak bu kitapları kamuya açma fikrinden hareketle “Kültürhane” projesinin gerçekleştiğini belirten Bayraktar, her şeye rağmen umut edilmesi gerektiğini ve yapılabilecek birçok şey olduğunu söyledi. Bayraktar, hakim belediyecilik paradigmasına karşı toplumcu belediyecilik anlayışına daha çok sahip çıkılması gerektiğine işaret etti.

İLK OTURUMLAR YAPILDI

Açılış konuşmalarının ardından seminer programının ilk oturumları gerçekleştirildi. Aynı anda iki farklı salonda gerçekleştirilen oturumlarda, “Aşırı İklim Olayları ve Kentlerin Uyumu” semineri ve “Sinemanın İstanbul’u” seminerinin ilk oturumları yapıldı. Sinemanın İstanbul’u oturumunda Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğini yaptığı 1966 yapımı Ah Güzel İstanbul filmi üzerinden filmdeki İstanbul temsillerini, karşıtlıklar, çatışmalar ve ikilikler üzerinden yorumlandı.

Açık Akademi Kent Seminerleri 6 hafta boyunca 6 farklı başlıkta yürütülen bir seminer programıyla her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri devam edecek.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.kadikoyakademi.org/acikakademi