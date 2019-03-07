“8 Mart resmi tatil olsun”

Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin düzenlediği Dünya Kadınlar Günü Şenliğinde 8 Mart’ın kadınlar için resmi tatil olması talebi öne çıktı

Çağla Çelik/Mete Utku

Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin düzenlediği Dünya Kadınlar Günü etkinliği 3 Mart Pazar günü Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda gerçekleşti.

Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi, Türk Üniversiteleri Kadınlar Derneği Kadıköy Şubesi, kadın sivil toplum kuruluşları ve birçok bağımsız oluşumun yer aldığı şenlikte söyleşiler, müzik-dans, kitap-imza günü, hukuk-sağlık-eğitim danışmanlığı gibi etkinlikler yapıldı. Şenlikte yüzün üzerinde kuruluş stant açarak kermes düzenledi.

Kermeste satılan ürünlerden elde edilen gelirin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

“RESMİ TATİL İSTİYORUZ”

Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nesil Özen yaptığı açılış konuşmasında, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olma yolunda verdiği mücadelenin üzerinde durdu. 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi talebinde bulunan Özen, “Başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere her türlü ayrımcılığa son verecek eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa hazırlanmasını, şiddete uğrayan kadınların korunmasını, kadın cinayetlerinin engellenmesi için yargı sisteminin düzenlenmesini ve 8 Mart’ın resmi tatil olmasını istiyoruz.” diye konuştu. Kadınların eşitlik, adalet, özgürlük, barış ve dayanışma için seslerini ve isyanlarını birleştirme amacıyla şenliğin düzenlendiğini belirten Özen, “Biz kadınlar hayatın her alanında eşit temsil edilmek istiyoruz.” dedi.

TOPLUMUN HER ALANINDA OLMALI

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da şenliğe katılanlar arasındaydı. Nuhoğlu konuşmasında, başarıyı elde etmenin yolunda kadınların önemine değindi. Aykurt Nuhoğlu, “Ülkemizin gerçekten aydınlık, demokratik, laik ve ekonomik alanda güçlü olmasının en önemli koşullarından biri kadınların toplumun her alanında yer almasıdır.” dedi.

Şenlik şarkılar ve danslarla devam etti.