7 bölgeye 70 bin kitap

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) Kadıköy Şubesi, “7 Bölge 70 Okul 70.000 Kitap” projesinin son kitap tasnifini Suadiye Vapiano Cafe’de gerçekleştirdi. 2016 Mart ayında başlayan projenin son tasnif ile sonuna geldiğini belirten JCI Kadıköy 2017 Dönem Başkanı Didem Naime Metin, böylelikle son üç okulun kitap ihtiyacını da tamamladıklarını, diğer okulların eksik kitaplarını da ekleyerek projeyi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını kaydetti. JCI Kadıköy Toplumsal Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Baki Eser Özeke de projeyle Türkiye’de toplam 7 bölge ve 67 okula ulaştıklarını, son tasnif ile bu sayıyı 70’e çıkardıklarını belirtti. Özeke, 40 bin adet kitap sayısının JCI Kadıköy, kalan 30 bin adedinin de Herkese Kitap Vakfı vasıtasıyla tamamlanacağını söyledi. JCI olarak Kocaeli ve Şanlıurfa’da iki ayrı kütüphane oluşturduklarını belirten Baki Eser Özeke, projenin daha sonra 7 bölgeye 70 okul olacak şekilde evrildiğini vurguladı.

Cinsel istismara karşı kampanya

Kitap projesinden sonra JCI Kadıköy olarak toplumsal projelerinin devam edeceğini vurgulayan Başkan Didem Naime Metin, çocuklarda cinsel istismarı önlemeye yönelik farkındalık projesinin 18 Kasım’da bir lansmanla tanıtılacağını belirtti. Metin, 10 ayrı videodan oluşan, Türkçe altyazı ve işaret diliyle de desteklenecek proje kapsamında üniversitelerden ve sinema-dizi sektöründen birçok oyuncudan da destek alınarak, toplumsal bazda ses getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.