65 yaş üstüne bir gün izin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsü salgınına ilişkin Türkiye'nin normalleşme takvimini açıkladı. Normalleşmenin mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayılacağını söyleyen Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlara ilk olarak, sokağa çıkma yasağı uygulanan 10 Mayıs Pazar günü 4 saat izin verileceğini söyledi.
Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme planı şöyle:
- 31 ilde uygulanan şehirler arası giriş çıkış sınırlandırması, ilk etapta Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illeri için bitiyor. Diğer 24 ildeki giriş çıkış yasağı 14 gün boyunca uzatıldı.
- 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyor. İlk uygulama bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 65 yaş üstü yurttaşlar sosyal mesafeyi koruyacak, korona virüsü tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyacak. Bulundukları mahalle, semtten ayrılmayacak. Araç kullanamayacak veya toplu ulaşım araçlarıyla başka yerlere gidemeyecek. Yürüme veya kronik herhangi bir rahatsızlığı bulunan, refakatçi bulundurması gereken kişilere yardım için yanlarında ailesinden bir kişi bulunabilecek.
- 0-14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11 – 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek.
- 15 – 20 yaş ise, 15 Mayıs Cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecek. Sonraki haftalarda da aynı uygulama devam edecek.
- Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçecek.
- Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek.
- İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulaması, 5 Mayıs itibariyle sona erdirildi.
- Cerrahi maske ve bez maske satışına izin verilecek. Maske satışı fiyat sınırıyla serbest kalacak
- Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacak.
- Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılarak, bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.
- Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 27 – 28 Haziran’da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran’da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran’da yapılacak