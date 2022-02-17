65 yaş üstü Kadıköylüler için yeni hizmetler yolda

İlçe nüfusunun yüzde 19’unu oluşturan 65 yaş üstü Kadıköylüler için çeşitli hizmetler veren belediye, bu hizmetleri çeşitlendirmek amacıyla KEDV’nin işbirliği ile 65+ 2 bin 100 kişiyi aradı

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, çocukların, yaşlıların, gençlerin, kadınların, engellilerin hizmetlerden eşit ve adil yararlanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede sosyal ekonomik destek hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, koruyucu ve önleyici çalışmalar, alan araştırmaları, ihtiyaca yönelik projeler, hane bazlı durum tespit çalışmaları ve sosyal incelemeler yapılıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN BAŞLICA ÇALIŞMALAR

Kadıköy, demografik yapısı gereği 65 yaş üstü vatandaşların yoğun bir şekilde yaşadığı ilçelerden. Her 5 kişiden biri 65 ve üstü yaş grubunda.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, tarafından özel önem verilen bu yaş grubuna yönelik çalışmaların başlıcaları şunlar:

- Evde temizlik hizmeti

- Evde kuaförlük desteği

- Sıcak yemek resteği

- Ulaşım desteği (Engelsiz taksi)

- Hasta bezi ve ortopedi malzemeleri

- Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi ile açılan kurslar

- ‘Kuşaklararası Buluşma’ etkinlikleri, 65+ Deneyim Aktarım Atölyeleri

BAZI HİZMETLER SEKTEYE UĞRAMIŞTI

Bu çalışmalardan özellikle günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmekte zorlanmaları nedeniyle evde temizlik, kuaförlük destekleri önemli bir yer tutuyor. COVİD-19 nedeniyle bazılarına ara verilen hizmetler yeniden başlanacak.

Öncelikle artan sıcak yemek ihtiyacına yönelik hizmet hayata geçirildi. Market, eczane, alışveriş desteği, hijyen malzemesi desteği de ayrıca sunuluyor. COVİD-19 nedeniyle yüz yüze buluşmalar, etkinlikler, paneller de sekteye uğradı ancak bu etkinlikler de bu yıl içerisinde tekrar başlanacak.

İŞBİRLİĞİYLE YAPILAN İKİ PROJE

Kadıköy Belediyesi ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında, Kadıköy’de yaşayan kadınların kurduğu kooperatif kanalıyla ihtiyaç duyulan yaşlı bakım hizmetlerine yönelik yerinde hizmet sağlayabilen bir model geliştirmek ve yürütmek hedefleniyor. Proje kapsamında, ‘Kadıköy Belediyesi İhtiyaç Tespit Çalışması’ için 65 yaş üstü bireyler ile görüşmeler gerçekleştirildi ve “Kadıköy 65+ İhtiyaç Tespit Araştırması” raporu oluşturuldu. Araştırmada 2 bin 100 kişi arandı ve 770’i ile örnekleme yapıldı. Projenin devamlılığı için yakın zamanda toplantı gerçekleştirilecek.

Yine ‘kuşaklar arası dayanışma ve aktif yaşlanma politikaları nesiller arası dayanışma köprüleri kuruyoruz’ projesi de bu yıl hayata geçirilecek. Projenin amacı, kuşaklar arası iletişimi ve paylaşımı güçlendiren aktif yaşlanma politikaları geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından da iki mahallede kurulan sosyal yaşam evleri, iki Alzheimer merkezi, ambulans, evde sağlık faaliyetleri 65 yaş üstü bireyler için hizmet veriyor.

YENİ KİŞİSEL BAKIM KİTİ

Uzun yıllardır devam eden hasta bezi desteği de devam ediyor. Buna bir de kişisel bakım kiti eklenmiş durumda. Ocak ayından itibaren dağıtılan kitten yatağa bağımlı olan, banyo gibi temel kişisel temizliğini yapamayacak durumda olan Kadıköylüler yararlanıyor.

Hasta bezi desteğinden 40 kişi yararlanıyor. Bu listeye yeni kişilerin eklenmesi bekleniyor. Sosyolog Şadiye Narin, bu destek modelinin amacını ve işlevini şöyle anlatıyor: “İlçemiz genelinde yaş alan nüfusun artışı ile yatağa bağımlılık oranlarının da artıyor olması; bu kişilerin bakım verenlerinin, özellikle kişisel temizliğin sağlanması konusunda yaşadığı sıkıntılar; bu destek modelini gündemimize taşımıştır. Kadıköy Belediyesi olarak, bu destek modelini devam ettirmeyi planlıyoruz. Evde hasta kişisel bakım kiti içeriği, şu kalemlerden oluşuyor: saç temizleme bonesi, vücut temizleme süngeri, vücut temizleme mendili, latex eldiven.” Bu destekten yararlanmak isteyenler belediyeye veya müdürlüğe ulaşarak başvurabilirler.

SALGIN KARNESİ

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, COVİD-19 salgın sürecinde de yoğun bir şekilde çalışmalar yürüttü. Korona Kriz Masası; Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde Sağlık İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurumsal İletişim Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğünce hizmet vermeye başladı. “Komşuluk Gibisi Yok” kampanyasını başlatan Kadıköy Belediyesi, bu süreçte ihtiyaç sahibi kişilerin hızlıca ulaşabileceği ve geri dönüş alacağı bir yapı oluşturdu. Kadıköy Kaymakamlığı ile koordineli olarak Vefa Sosyal Destek Grubu ile çalışmalar sürdürüldü.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilgili müdürlüklerle birlikte yeni hizmet modellerini hayata geçirdi. Yapılan gözlemler sonucunda, 65 yaş üstü bireylerin özellikle değer görme ve hatırlanma, takip edilme ve aranma bunlara bağlı olarak kendini güvende hissetme ihtiyaçlarının olduğu tespit edildi. Aynı şekilde, işten çıkarılan, ücretsiz izne çıkarılan veya iş yeri kapanan kişilerin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarının artmış olduğu gözlemlendi. Özellikle erzak talebi, çocuk bezi talebi, bebek maması ve süt gibi temel ihtiyaçlar ile nakit desteğe olan ihtiyaçların yoğunluklu olarak talep edildiği saptandı.

SICAK YEMEK, ALIŞVERİŞ, HİJYEN DESTEKLERİ

Salgın sürecinde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara sıcak yemek hizmeti verildi bu hizmet UNESCO tarafından koronavirüsle mücadele sürecinde başarılı kampanyalar arasında gösterildi. Geçen yıl içinde 2 bin 328 haneye 324 bin 511 öğün sıcak yemek hizmeti ulaştırıldı. Yine bir yıl boyunca verilen hizmetler arasında market, eczane, alışveriş ve hijyen malzemesi hizmeti de yer aldı. 2020 yılında 2 bin 943 haneye market, eczane, alışveriş hizmeti sağlandı, her haneye bir adet olmak üzere 17 bin 158 haneye kolonya, sabun, krem ve maskeden oluşan paket ulaştırıldı.

Salgın süresince farkındalık çalışmaları yapılmaya devam ediyor ve kadınlar için de özel olarak kampanyalar gerçekleşti. ‘6284 yaşatır’, ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ ve ‘Alo kadına şiddet hattı’ kapsamında şiddete maruz kalan veya tanık olan kadınlarla ilgili farkındalık ve danışmanlık çalışmaları gerçekleştirildi.