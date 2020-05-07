4 günde 49 bin fatura ödendi

İBB tarafından başlatılan “askıda fatura” uygulamasında ilk dört günde 6 milyon lira tutarında 49 bin fatura ödendi

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 4 Mayıs Pazartesi günü tanıttığı “askıda fatura” uygulaması sürüyor. İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından, ilk yedi saatte 16 bin 100 ailenin faturaları hayırseverler tarafından ödendiğini açıklamıştı. İlk yedi saatte ödenen faturaların toplam miktarı ise 2 milyon 73 bin 580 liraydı.

7 Mayıs Perşembe günü itibarıyla 6 milyon tutarında 49 bin fatura ödenmiş durumda. Ödenmeyi bekleyen fatura sayısı ise 77 bin 633.

“Askıda Fatura” uygulaması nedir?

İBB’nin yaşama geçirdiği “askıda fatura” uygulaması, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturmayı hedefliyor. https://askidafatura.ibb.gov.tr adresinden erişilebilen sisteme, İBB tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi aileler, ödeme güçlüğü çektikleri faturalarını bırakıyorlar. Yine aynı adresten erişebilen herkes de bu sisteme bırakılmış faturalardan istediklerini ödeyerek dayanışmaya katkı veriyorlar. Böylece veren elin alan eli görmediği bir dayanışma geliştiriliyor ve ihtiyaç sahibi aileler bir ölçüde rahatlatılmış oluyor.

Kimler askıya fatura bırakabilir?

Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor. Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor. İBB sosyal yardım incelemelerini oldukça hızlı sonuçlandırarak ihtiyaç sahiplerini onaylıyor. Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.

Kimler askıdan fatura alabilir?

Bütçesi el veren herkes aynı sistem üzerinden fatura alarak bir ihtiyaç sahibi ile dayanışma gösterebilir.