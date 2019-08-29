30 Ağustos coşkusu İstanbul’da

Kadıköy Belediyesi Moda'da, İBB şehrin birçok noktasında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlama etkinlikleri düzenliyor. Etkinliklere tüm İstanbullular davetli

Milli mücadelenin kaderini değiştiren büyük zaferin 97. yılı tüm İstanbul’da coşkuyla kutlanacak.

KADIKÖY'DE ADRES MODA

Kadıköy Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinliklerin adresi Moda İskelesi oldu. Bütün Kadıköylüler 30 Ağustos Cuma akşamı 20.30’da Moda İskelesi’ndeki ışık-ses ve film gösterimini izlemeye davetli!

Büyük Zafer kutlamaları için İstanbul Büyük Şehir Belediyesi şehrin belirli noktalarında etkinlik düzenliyor. Ayrıca 30 Ağustos günü boyunca toplu taşıma ücretsiz olacak.

Programlar çerçevesinde Taksim Meydanı Metro İstasyonu, Pendik Sahili, Üsküdar Meydanı, Avcılar Sahil Parkı, Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı, Miniatürk ve Esenler’de etkinlikler düzenlenecek.

BÜYÜK USTADAN GRAVÜR SERGİSİ

Etkinlikler kapsamında ressam Cemal Akyıldız’ın Mustafa Kemal Atatürk Gravür Sergisi 26 Ağustos saat 18.00’den itibaren Taksim Meydanı Metro İstasyonu girişinde görülebilecek. Bir Cumhuriyet ve İstanbul sevdalısı olan Cemal Akyıldız, Türkiye’de gravür tekniğiyle resim sanatının son temsilcisi olarak kabul ediliyor.

CANDAN ERÇETİN ÜSKÜDAR’DA

Üsküdar’da düzenlenecek olan kutlamalarda Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesli beşlisi olan Golden Horn Brass ve usta sanatçı Candan Erçetin dinleyenlere müzik ziyafeti verecek. Ardından gerçekleşecek olan su, ışık, lazer ve pyro gösterileriyle Üsküdarlılara görsel şölen yaşatılacak.

KADIKÖY’DE KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ

Pendik Sahili’nde İBB Kent Orkestrası Konseri, Avcılar Sahil Parkı’nda Koray Avcı Konseri, Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı’nda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğrencilerinden Klasik Türk Müziği Konseri, Miniatürk’te masal dinletisi, Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde Nazım Hikmet’in Eserinden Uyarlama Kuvay-ı Milliye Destanı isimli tiyatro oyunu sergilenecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ