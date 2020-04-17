23 Nisan’ın 100’üncü yılında gökyüzü töreni 

Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 100. Yılında Kadıköy’de coşkuyla kutlanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve ulusal egemenliğin ilan edildiği 23 Nisan 1920’den bu yana ilk kez okullar kapalı, sokaklar boş, yeni tip korona virüsün yayılımını engellemek için evlerdeyiz… Ama hiçbir şey 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkuyla kutlanmasına engel değil. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği ve tüm dünya çocuklarına adadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı Süreyya Operasında verilecek online bir konserle kutlanacak. Bandoların canlandırdığı boş sokaklardan balonlar hep bir anda gökyüzüne yükselecek.

BALONLAR GÖKYÜZÜNDE BULUŞACAK

Kadıköy Belediyesi, korona virüsü (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında etkinliklerin dışarıda ve kalabalık alanlarda yapılamayacak olması nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini gökyüzüne taşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yılında, her çocuğun evinden katılabileceği etkinliklerde balonlar aynı anda gökyüzüne bırakılacak. Kadıköy’ün 21 mahallesinde sabah saatlerinden itibaren balonlar dağıtılacak. Çocuklar şarkılar eşliğinde saat 13.00’te balonları gökyüzüne bırakacak.

HER BALKON 23 NİSAN KÖŞESİ OLUYOR

Okullarda hazırlanan 23 Nisan etkinlikleri, köşeler de evlere taşınıyor. Çocukların 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayabilmeleri için evlerin balkonları, camlar adeta birer 23 Nisan köşesine dönüşecek. Çocuklar evlerindeki malzemelerle balkonlarını, camlarını süsleyecek, yaptıkları resimleri camlarına yapıştırarak paylaşacak.

BAYRAM COŞKUSU BANDOYLA EVLERE TAŞINACAK

Kadıköy sakinleri 23 Nisan’da evlerinde yalnız hissetmeyecek. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak müzik yapan bandolar Kadıköy Belediyesi sokaklarını renklendirecek. Sevilen marş ve şarkıların çalınacağı günde, yurttaşlar 23 Nisan coşkusuna balkon ve pencerelerinden eşlik edecek.

SÜREYYA OPERASI’NDA ÇOCUKLARA KONSER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar dışarı çıkamıyor olabilir. Ancak teknoloji ve internet sayesinde, 23 Nisan için Süreyya Operası’nda düzenlenecek konser online olarak evlerde olacak. 23 Nisan özel yayınında keman virtüözü Cihat Aşkın, basbariton Burak Bilgili ve piyanist Birsen Ulucan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. Yılı anısına bestelenen, sözü Burak Bilgili’ye, bestesi ise Cihat Aşkın’a ait olan ‘Yüzyılın Çocukları’ adlı marşı icra edecek. İlk kez seslendirilecek ‘Yüzyılın Çocukları’ adlı marşın ardından sanatçılar Ankara’nın Taşına Bak, Manastır Türküsü, Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa gibi sevilen eserleri icra edecek.