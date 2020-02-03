21 yıldır azalmayan sevgi

Usta müzisyen Barış Manço ölümünün 21.yılında, hem evinde hem mezarı başında ziyaret edildi, şarkılarla anıldı

Görkem DURUSOY-Simge KANSU

“Bir insan en son ne zaman bahsedilmekten vazgeçilirse, o zaman ölmüş sayılır” diyen Barış Manço, ölümünün 21.yılında Kadıköy Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan bir dizi özel programla anıldı.

EVİNE ZİYARETÇİ AKINI

31 Ocak Cuma günü Kadıköy Belediyesi Barış Manço Müze Evi ücretsiz olarak halka açıldı. Barış Manço’dan kalan hatıraların sergilendiği Müze Evi’ni gece yarısına kadar yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti.

Hafızalara kazınan “Barış Manço 81300 Moda” adresini ziyaret eden isimlerden Erhan Tipi, “Barış Manço’yu kaybettiğimize çok üzülüyoruz çünkü o yeri doldurulamayacak bir sanatçı. Yaşadığı bir ortamı yakından izlemek bize mutluluk veriyor” dedi.

Manço’nun evine ilk defa geldiğini söyleyen Sibel Dursun da “Oğullarım öncesinde bir okul gezisiyle gelmişti ama ben fırsat bulamamıştım. Bir döneme damga vurmuş bir sanatçının yaşadığı yeri görmek çok etkileyici. İlk olduğu için çok heyecanlıyım.” ifadelerini kullandı.

ŞARKILARLA DANSLARLA HATIRLANDI

Barış Manço, 1 Şubat Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde Kurtalan Ekspres konseriyle anıldı.

Düzenlenen anma gecesine başta aile bireyleri Lale Manço Ahıskalı, Doğukan Manço ve Batıkan Manço olmak üzere çok sayıda Kadıköylü katıldı. İlginin yoğun olduğu konserde salon doldu taştı. Kadıköylüler Barış Manço’nun sevilen şarkılarını seslendiren Kurtulan Ekspres konseriyle eğlendi.

Geceye dair görüşlerini Gazete Kadıköy ile paylaşan usta sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı; “Çok şahane bir konser dinledik. Her geçen sene çok daha yoğun ve güzel oluyor. Sevenlerinin artması bana şu ana kadar hiçbir sanatçıya kısmet olmamış gibi geliyor” dedi. Barış Manço’nun oğlu Batıkan Manço ise, “21 yıl üzerine hala burada bulunmak, bu gecenin gerçekleşmesi, Kurtalan Ekspres’in bizlerle beraber olması bizi çok mutlu ediyor. İyi ki geldiniz.” şeklinde konuştu.

Barış Manço’ya benzerliğiyle dikkat çeken ve konsere izleyici olarak gelen Çağatay Güvenç, “Senelerdir bu organizasyonu izliyoruz. Her geçen yıl salon daha fazla doluyor. İnsanların Barış Manço’yu unutmaması çok önemli. Biz de bundan sonraki nesillere öğretmekle mükellefiz.” dedi.

MEZAR BAŞINDA ANMA

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Barış Manço mezarı başında anıldı. 2 Şubat Pazar günü Kadıköy ve Beşiktaş iskelelerinden yolcu alan Barış Manço Vapuru, sanatçının Kanlıca’da bulunan mezarına ücretsiz sefer düzenledi.

Vapur seferi boyunca Barış Manço'nun şarkıları ailesi, dostları ve sevenleri tarafından seslendirildi. Mezarı başında edilen dualarla anılan Manço’nun adına lokma dağıtıldı.

Anmaya katılan Bora Alper, “Çocukluğumuz Barış Manço’nun şarkılarıyla geçti, onun şarkılarıyla büyüdük. Gerçekten çok duygusal anlar yaşadım. Her sene gelmeye çalışıyoruz. Bu sene yaklaşık 7-8 kişilik bir bisiklet grubuyla geldik. Barış Manço gibi değerlere sahip çıkmalıyız. Hep beraber onun mirasını devam ettirmeliyiz.” dedi.