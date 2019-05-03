Haftalık Bağımsız Gazete 03 Mayıs 2019
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21 ülkeden gençler Kadıköy’de buluştu

Youth Istanbul Project’19 kapsamında 21 farklı ülkeden 24 öğrenci, 1 hafta boyunca İstanbul’da ağırlandı

21 ülkeden gençler Kadıköy’de buluştu
GazeteKadıköy

Marmara Hukuk Deneği tarafından bu yıl 2.si düzenlenen Youth Istanbul Project, yurtdışından birçok öğrenciyi ağırlıyor.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin evlerinde ağırlanan öğrenciler 1 hafta boyunca İstanbul’u geziyor, kültürü tanıyor ve bölümleri ile alakalı atölyelere katılıyor.

Bu yıl programa 300’ü aşkın başvuru oldu ve 21 farklı ülkeden 24 öğrenci davet edildi. Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle Barış Manço Kültür Merkezi’nde “hukuk ve politika” üzerine atölye çalışmaları düzenlendi, Kadıköy başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli yerlerine turlar düzenlendi. 

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