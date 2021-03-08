Edebiyatla güçlerini birleştiren 21 kadın birlikte öykü kitabı çıkardı

21 kadın edebiyat dünyasında güçlerini birleştirerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kolektif bir çalışmaya imza attı.“21 Kadın 21 Öykü” isimli kitapta kadın dilinden kadın gözünden öyküler yer alıyor. Kitapta öyküleri yer alan 21 yazar, 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü için bu kitabı sevdiklerine ve dünyaya, öyküleri anlatıldıkça yaşayacak tüm kadınlara armağan olarak hazırladıklarını da belirtiyor.

TÜM GELİR BAĞIŞLANACAK

Kitapta öyküleri ile yer alan yazarlar, seçkiden elde edecekleri tüm geliri bir kadın derneğine bağışlayacaklarını belirtiyor. Bu şekilde kadınların emeği yine kadınlar için kullanılmış olacak. Artshop Yayıncılık tarafından basılan kitap 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde edebiyatseverlerle buluşuyor. 2021 senesinde 21 kadınla başlayan projenin 2022 senesinde ise 22 Kadın ve 22 Öykü ile devam edeceği belirtiliyor.

SEÇKİDE YER ALAN YAZARLAR

21 Kadın 21 Öykü kitap seçkisinde yer alan yazarlar: Aybüke Çolakoğlu, Ayser Özbulut, Belgin Bıyıkoğlu, Berrin Yelkenbiçer, Birsen Yurtdaş, Dilek İşcen Akışık, Elif Yalçın, Esra Sungun, Ferah Aladağ, Feride Cihan Göktan, Funda Ergenekon, Gülşah Babayiğit, Hatice Dökmen, Kerime Ural Cengiz, Meral Kurulay, Meyrem Karadeniz, Mezbure Keleş, Neslihan Eruslu, Nesrin Aslan, Raziye Demiralay ve Zeynep Kasap.