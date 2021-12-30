2021 yılında Kadıköy’de neler oldu?

2021'de Kadıköy'de neler yaşandığını derledik

2021’de Türkiye, salgından zamlara pek çok olayla mücadele etti ve bu yıl da ülke için unutulmayacak yıllardan biri oldu. Elbette aynı durum Kadıköy için de geçerli. Yeni bir yıla her şeye rağmen umutla ve heyecanla girerken geride bıraktığımız yıla dönüp baktık ve Kadıköy’de neler yaşandığını derledik.

OCAK

* Kadıköy Belediyesi, Türkiye’deki 188 ilçenin uzun, sağlıklı ve yaratıcı bir hayat yaşamak; bilgi ve eğitim alabilme imkânına sahip olmak ve insana yaraşır bir hayat için gerekli kaynaklara ulaşmak gibi kriterler göz önüne alınarak belirlenen “İnsani Gelişme Endeksi” sıralamasında birinci oldu.

* Kafe ve bar çalışanları ile esnaf Kadıköy’de eylem düzenleyerek, pandemi nedeniyle kapalı olan iş yerlerinin açılmasını ve yasakların bir an önce kaldırılmasını istedi.

* Kafe ve bar çalışanları ile esnaf Kadıköy’de eylem düzenleyerek, pandemi nedeniyle kapalı olan iş yerlerinin açılmasını ve yasakların bir an önce kaldırılmasını istedi. * İstanbul Büyükşehir Belediyesi 14 tanesi Kadıköy’de olmak üzere İstanbul’da 142 yeni Halk Ekmek büfesi açma kararı aldı.

* Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen Kadıköy-Moda tramvay hattı güzergahındaki yenileme çalışmaları tamamlandı; durdurulan tramvay seferleri de yeniden başladı.

ŞUBAT

* Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. TÜİK’in verilerine göre; hem İstanbul’un hem de Kadıköy’ün nüfusu azaldı. Kadıköy’ün nüfusu 730 kişi azaldı.

* Kadıköy’de inşa edilecek binalarda ‘yağmur suyu ve gri su toplama tankı’ yapılma kararı Kadıköy Belediye Meclisi’nde kabul edildi. Yağmur suyunun sifonlarda, bahçe sulamada ve ortak alan temizliğinde kullanılmasına yönelik uygulanan ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesi ilk olarak Kadıköy Belediyesi’nin Aysel - Abdullah Öğücü Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda hayata geçirildi.

* Kadıköy’de inşa edilecek binalarda ‘yağmur suyu ve gri su toplama tankı’ yapılma kararı Kadıköy Belediye Meclisi’nde kabul edildi. Yağmur suyunun sifonlarda, bahçe sulamada ve ortak alan temizliğinde kullanılmasına yönelik uygulanan ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesi ilk olarak Kadıköy Belediyesi’nin Aysel - Abdullah Öğücü Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda hayata geçirildi. * Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için hazırlanan imar planlarının iptal edilmesini isteyen Fenerbahçe Kalamış Dayanışması’ndan 32 Kadıköylü vatandaş Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm sürecinin durma noktasına geldiği Fikirtepe bölgesi için yeni imar planını askıya çıkardı. 828 bin 777 metrekarelik alanın yüzde 49’u konut ve ticaret birimleri, yüzde 51’i ise eğitim, ulaşım, sağlık, park gibi donatı alanları için ayrıldı.

MART

* Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının ardından ülkenin birçok yerinde sözleşmenin uygulanması için eylemler gerçekleştirildi. Eylemlerin adreslerinden biri de Kadıköy oldu. Kadıköy’de biraraya gelen kadınlar, kararın geri alınarak sözleşmenin uygulanmasını talep etti.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbulluların bütün itirazlarına rağmen 25 Mart tarihinde Kanal İstanbul ve Yenişehir Rezerv Yapı Alanı Planlarını onaylayarak askıya çıkardığını açıkladı. İstanbullular Kanal İstanbul projesine karşı Kadıköy’de buluştu.

NİSAN

* Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından Zincirlikuyu’ya asıldıktan sonra kimliği bilinmeyen kişilerce kaldırılan “Ölmek İstemiyorum” afişi Kadıköy’ün en kalabalık güzergahlarından birinde yer alan Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’ne asıldı.

* Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Acıbadem’deki binasının Dragos Yerleşkesine taşınması kararı öğrencilerin tepkisi üzerine iptal edildi.

* Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Acıbadem’deki binasının Dragos Yerleşkesine taşınması kararı öğrencilerin tepkisi üzerine iptal edildi. * Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, İstanbulluların ve bilim insanlarının ekolojik yıkım getireceği için yapılmasını istemediği Kanal İstanbul projesi imar planlarına itiraz etti. Vatandaşlar, itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletti.

* Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çocuklara sürpriz yaparak pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına maruz kalan çocuklara kitap götürdü. Ayrıca 23 Nisan kutlamaları kapsamında özel olarak hazırlanmış 2 tır ve 25 araç Kadıköy’ün 21 mahallesini turlayarak sokaklarda bayram coşkusunu yaşattı.

MAYIS

* Haydarpaşa Garı arkeolojik kazılarında M.Ö. 4 ve 3'üncü yüzyıllara tarihlenen yapı bulundu. Anıt olduğu düşünülen eser, mimari yapıların en eskisi olma özelliği taşıyor.

* Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında onlarca kişi kürek çekti, klasik araç severler ve bisikletliler konvoy oluşturdu.

* Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında onlarca kişi kürek çekti, klasik araç severler ve bisikletliler konvoy oluşturdu. * Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalamış Yelken Kulübü’nün içinde bulunduğu Fenerbahçe Adası’ndaki üç dönümlük arazi için özelleştirilme kararı verildi. Özelleştirme kararı verilen arazi 1954 yılında kurulan Kalamış Yelken Kulübü tarafından kullanılıyordu.

* Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalamış Yelken Kulübü’nün içinde bulunduğu Fenerbahçe Adası’ndaki üç dönümlük arazi için özelleştirilme kararı verildi. Özelleştirme kararı verilen arazi 1954 yılında kurulan Kalamış Yelken Kulübü tarafından kullanılıyordu. * 17 Mayıs 1987’de Yoğurtçu Parkı’nda buluşup dayağa karşı yürüyen kadınlar eylemden 34 yıl sonra yeniden Yoğurtçu Parkı’nda buluştu.

HAZİRAN

* İBB tarafından yürütülen Kurbağalıdere’deki ıslah çalışmaları tamamlandı. 5 Haziran Dünya Çevre Gününde festival havasında yapılan açılış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı katıldı.

* Kalamış Yat Limanı’nın ardından Kalamış Yelken Kulübü'nün arazisi için de özelleştirme kararı alınması üzerine Kadıköy Belediyesi “Çünkü Kalamış’ın geleceği bizimle güzel” sloganıyla kampanya başlattı.

* Kalamış Yat Limanı’nın ardından Kalamış Yelken Kulübü'nün arazisi için de özelleştirme kararı alınması üzerine Kadıköy Belediyesi “Çünkü Kalamış’ın geleceği bizimle güzel” sloganıyla kampanya başlattı. * Fenerbahçe ve Türkiye sporunun efsane ismi Can Bartu, Kadıköy’de dikilen heykeli ile ölümsüzleşti. Bartu’nun heykeli, Alex ve Lefter Küçükandonyadis’in heykellerinin de bulunduğu Yoğurtçu Parkı’na dikildi.

TEMMUZ

* Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali, Kalamış Atatürk Parkında başladı. 5 Eylül’e kadar devam eden festival kapsamında 31 konser, 14 film gösterimi gerçekleştirildi.

* Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi’ndeki restorasyon çalışmaları uzun yılların ardından tamamlanarak Müze Gazhane ismiyle yeniden düzenlendi ve kültür-sanat merkezi olarak hizmete açıldı.

* Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi’ndeki restorasyon çalışmaları uzun yılların ardından tamamlanarak Müze Gazhane ismiyle yeniden düzenlendi ve kültür-sanat merkezi olarak hizmete açıldı. * Kadıköy Belediyesi’nin, meslek odalarının ve Kadıköylülerin yeşil alan olarak kalması için mücadele ettiği Söğütlüçeşme AVM projesinde mahkeme kararını verdi. İstanbul 13. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı imar planlarını “planlama esasları ve teknikleri ile şehircilik ilkelerine uygun olmadığı anlaşılan dava konusu planlarda hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle iptal etti.

* Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşanan yangınlara karşı Kadıköy Belediyesi’nden uzman ve arama kurtarma ekipleri desteğe gitti. Belediye, sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz’e de arama kurtarma ekibi ve yardım malzemesi yolladı.

AĞUSTOS

* Kadıköy’de 1922 yılından beri şekerci olarak hizmet veren Altınoğlu Pastanesi, 99 yılın ardından kapandı.

* Kadıköy Belediyesi, “Mahallemde Çocuk Tiyatrosu” adıyla başlattığı etkinlikle, mahalle aralarında kurulan sahnelerde çocukları tiyatroyla buluşturdu.

* Kadıköy Belediyesi, “Mahallemde Çocuk Tiyatrosu” adıyla başlattığı etkinlikle, mahalle aralarında kurulan sahnelerde çocukları tiyatroyla buluşturdu. * Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı’nın ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem Dündar’ın resmi, Fenerbahçe taraftarları tarafından Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanında yer alan duvara çizildi.

EYLÜL

* İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Kadıköy, yüzde 85 aşılama oranı ile 39 ilçe arasında ilk sırada yer aldı.

* Kadıköy Belediyesi, “Her mahallede bir bostan” projesi kapsamında Moda ve Fenerbahçe’deki bostanların açılışını gerçekleştirdi.

* Kadıköy Belediyesi, “Her mahallede bir bostan” projesi kapsamında Moda ve Fenerbahçe’deki bostanların açılışını gerçekleştirdi. * Türkiye genelinde artan yüksek kiralara karşı ev bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri ‘Barınamıyoruz Hareketi’ adı altında bir oluşum kurdu. ‘Evimiz yoksa sokaklar evimizdir’ diyen öğrenciler, ilk eylemlerini Kadıköy’de yaparak Yoğurtçu Parkı’nda sabahladı.

* Deprem güvenliği nedeniyle 2019 yılında yıkılan Erenköy Kız Lisesi’nin yeni binası iki yılın ardından tamamlanarak açıldı.

EKİM

* Kadıköy Belediyesi’nin beşincisini düzenlediği Plak Günleri belediye bahçesinde gerçekleşti. Neşet Ertaş anısına düzenlenen etkinlikte İstanbul’un önemli plakçıları plakseverlerle buluştu.

* Kadıköy Belediyesi’nin beşincisini düzenlediği Plak Günleri belediye bahçesinde gerçekleşti. Neşet Ertaş anısına düzenlenen etkinlikte İstanbul’un önemli plakçıları plakseverlerle buluştu. * Dünyaca ünlü Time Out dergisinin açıkladığı “2021 en havalı semtler” listesinde, Kadıköy 45. sırada yer aldı.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Fikirtepe'de yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1299 yapı için verilen tahliye süresi sona erdi ve evlerde tahliye başladı.

* Bağdat Caddesi’nde düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’nde biraraya gelen yüz binlerce kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yılını coşkuyla kutladı.

KASIM

* Kadıköy Belediyesi, 12 Eylül 1980 darbesiyle kapanan Türk Sinematek Derneği’nden sonra Sinematek ruhunu yeniden canlandırdı. Kadıköy’de Yoğurtçu Parkı yakınlarında inşaası tamamlanan Sinematek / Sinema Evi hizmete açıldı.

* Kadıköylü esnaf üniversite öğrencilerine destek için mutfağını açtı. Kadıköy’deki restoran ve kafeler kendi olanakları ölçüsünde her gün belli sayıda üniversite öğrencisine ücretsiz yemek desteği vermeye başladı.

* Kadıköylü esnaf üniversite öğrencilerine destek için mutfağını açtı. Kadıköy’deki restoran ve kafeler kendi olanakları ölçüsünde her gün belli sayıda üniversite öğrencisine ücretsiz yemek desteği vermeye başladı. * Şiddet gören kadınların 12 yaşından büyük çocuklarıyla yaşayabilecekleri ilk sığınma evi olan Kadıköy Belediyesi'ne ait Kadıköy Yaşam Evi hizmet vermeye başladı.

* BETAM’ın sahibinden.com verilerini kullanarak hazırladığı rapora göre, Kadıköy'de satılık konut fiyat artışı yüzde 95'i, İstanbul genelinde ise yüzde 50’yi aştı.

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