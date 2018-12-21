Haftalık Bağımsız Gazete 22 Aralık 2018
Kente Kadıköy'den Bak
Komşular sergide buluştu
Komşular sergide buluştu
Yazı Dizisi
Mutlu İnsanlar Mutlu Hikâyeler (1)
Mutlu İnsanlar Mutlu Hikâyeler (1)
Şehrin Kadıkeyfi
Müzede oyunlu bir gece!
Müzede oyunlu bir gece!
Çevre
Validebağ Korusu’nu neler bekliyor?
Validebağ Korusu’nu neler bekliyor?

2019 HEDİYELERİ KADINLARDAN!

Kadıköylü kadıların üretim ve dayanışma ağı Potlaç, yılbaşı öncesinde Bahariye'deki Sanatçılar Sokağı'nda hediye pazarını açtı

2019 HEDİYELERİ KADINLARDAN!
GazeteKadıköy

Potlaç Yılbaşı Festivali”, 20-31 Aralık tarihlerinde Ali Suavi Sokak’ta (Sanatçılar Sokağı) 13.00-20.00 saatleri arasında yapılıyor. Festivalde kadınların yılbaşına yönelik tasarladıkları; keçe, ahşap, resim, seramik, takı, amigurumi, bez bebek, miyuki, kaneviçe, cam ve daha pek çok ürün sergileniyor.

Festival için Kadıköy Belediyesi’ne 320 kadın başvuruda bulundu. Sokakta 30 adet stant yer alıyor ve Moda’da olduğu gibi stantları kadınlar ortaklaşa kullanıyor.  Potlaç Yılbaşı Festivali’nde kadın örgütlerine de yer verildi. Her iki günde bir rotasyon ile 56 bireysel kadın ve 2 kadın örgütü festivalde yer almış olacak. 

Etiketler; #potlaç #yılbaşı #hediye
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.