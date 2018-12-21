2019 HEDİYELERİ KADINLARDAN!

Kadıköylü kadıların üretim ve dayanışma ağı Potlaç, yılbaşı öncesinde Bahariye'deki Sanatçılar Sokağı'nda hediye pazarını açtı

“Potlaç Yılbaşı Festivali”, 20-31 Aralık tarihlerinde Ali Suavi Sokak’ta (Sanatçılar Sokağı) 13.00-20.00 saatleri arasında yapılıyor. Festivalde kadınların yılbaşına yönelik tasarladıkları; keçe, ahşap, resim, seramik, takı, amigurumi, bez bebek, miyuki, kaneviçe, cam ve daha pek çok ürün sergileniyor.

Festival için Kadıköy Belediyesi’ne 320 kadın başvuruda bulundu. Sokakta 30 adet stant yer alıyor ve Moda’da olduğu gibi stantları kadınlar ortaklaşa kullanıyor. Potlaç Yılbaşı Festivali’nde kadın örgütlerine de yer verildi. Her iki günde bir rotasyon ile 56 bireysel kadın ve 2 kadın örgütü festivalde yer almış olacak.