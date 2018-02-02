Haftalık Bağımsız Gazete 02 Şubat 2018
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2018’in en güzel ajandası: Dilek Ağacı

Sosyal Haklar Derneği Yaz Okullarına katılan çocukların ve gençlerin resimlerinin, desenlerinin, mesajlarının yer aldığı  2018 Dilek Ağacı Ajandası çıktı

2018’in en güzel ajandası: Dilek Ağacı
GazeteKadıköy

Merkezi Kadıköy’de bulunan Sosyal Haklar Derneği, Soma’daki iş cinayetinde yaşamını yitiren madencilerin çocuklarının çizimleriyle oluşturduğu 2017 Ajandası’nın ardından bu yıl da 12 çocuğun yanarak yaşamını yitirdiği Aladağ’daki yurt yangınından sonra oradaki çocuklarla yürüttüğü çalışmaları 2018 Ajandası’nda topladı. Somalı ve Aladağlı çocukların ve gençlerin katılımıyla düzenlenen Yaz Okulları’ndaki çalışmalar “Dilek Ağacı”nda toplandı. 2018 Dilek Ağacı Ajandası’nda felaketlerden çıkan çocukların resimleri, desenleri ve mesajları yer alıyor.

Kadıköy Belediyesi’nin de desteğiyle çıkan 2018 Ajandası’nın girişinde şu ifadelere yer veriliyor: “İşte biz Sosyal Haklar Derneği olarak isteriz ki bu yıl zamanınızı, bizim birbirini hiç tanımamış belki de tanımayacak olan ama komşu olmuş Somalı ve Aladağlı çocukların minik kıymetli elleri, parlayan gözleri, kiminin sıcak, özgür, kiminin ürkek, heyecanlı yürekleriyle var ettiği, çizdiği, boyadığı çalışmalarla düzenleyin. Her yeni haftaya başladığınızda onların dilekleri sizin dileğinize yol göstersin. Her ayın başında bizim çocukların çizdiği ağaçların olduğu bu defter; sadece bir ajanda değil sizin bu yıllık dilek ağacınız olsun. Bu ajanda bu yeni yılda sosyal haklarımızı, hayallerimizi, umutlarımızı, düşlerimizi, sevdalarımızı sınırsızlığa taşıyacağımız yanı başımızdaki bir komşumuz olsun.”

Dilek Ağacı 2018 Ajandası, Kadıköy’de Mephisto Kitapevi, İmge Kitabevi, Penguen Kitabevi ve Lemur Store’dan edinilebilir. Yanı sıra Beşiktaş Mephisto Kitapevi ve Just Coffee, Beyoğlu Mephisto Kitapevi, Hedef Copy ve Birikimhane, Teşvikiye Komşu Kapısı ve İzmir Baykuş Kitapevi (Karşıyaka)’da da satışta!

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