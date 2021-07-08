19. Çocuk Tiyatrosu Festivali başladı

Kadıköy Belediyesi, pandemi kısıtlamalarının sona ermesi ile 19. Çocuk Tiyatro Festivali’ni başlattı. Festival 15 çocuk oyunu sahnelenecek

Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla yoğun bir kültür sanat programı ile Kalamış Festivali için start veren ve Özgürlük Parkı'ndaki anfi tiyatroyu tiyatro sahnelerine açan Kadıköy Belediyesi, çocukları da unutmadı. Çocuklar, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda 19. Çocuk Tiyatro Festivali kapsamında 15 Temmuz’a kadar 15 oyun izleyecek.

15 ÇOCUK OYUNU SAHNELENECEK

Çocuk Festivali, 1 Temmuz tarihinde Sarıyer Sanat Tiyatrosu’nun Bremen Mızıkacıları Ali Baba’nın Çiftliği’nde oyunu ile başladı. Festivalin ikinci günü İstanbul Çocuk Sanat Tiyatrosu, Küçük Köstebek isimli oyun ile sahne aldı.

Tekrar seyirci ile tekrar buluşan Çocuk Sanat Tiyatrosu’ndan Özlem Vardar, Kadıköy Belediyesi sayesinde uzun süre sonra seyirci ile buluştukları için çok mutlu olduğunu söyledi.

“SAHNEYİ ÇOK ÖZLEMİŞTİK”

Vardar, “Sahneyi çok özlemiştik. Festival sayesinde kavuşuyoruz. Çocukları görmek çok güzel. Ekip olarak hepimiz ayrı bir mutlu ve heyecanlıyız. Hem çocuklar hem de bizim için çok iyi oldu” dedi.

“UMUT VERİCİ OLDU”

Kızı ile oyunu izlemeye gelen Başak Karasu, “Ataşehir'de oturuyorum. Ne yazık ki pandemiden sonra kızım Ekin ilk defa bir etkinliğe katılacak. O yüzden mutlu ve heyecanlıyız. Hem açık havada tiyatro izleyeceğiz hem de yazın tadını çıkaracağız. Yeniden hayata döndüğümüzü hissetmek bizim için umut verici oldu. Umarım bu tür etkinlikleri birlikte daha çok yaşarız” dedi.

“ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİ GEREKİYOR”

Kızı Defne ve komşusunun oğlu Ömer ile oyunu izlemeye gelen Eda Güreli Şen de “Etkinliklere bir buçuk senedir gitmiyoruz. Çocukların sosyalleşmeleri gerekiyor. O yüzden bu harika oldu. En sevdiğimiz etkinlik açık hava tiyatrosu. Bu sene olacağını duyunca inanılmaz mutlu olduk. Bol bol oyun var. Tiyatroyu çok seviyoruz” dedi.

Özge Koçar da şunları söyledi: “Kartal'dan geliyoruz. Açık havada olması çok güzel. Çünkü kızlarımı hala kapalı alanlara sokmamaya çalışıyorum. Çok heyecanlı ve mutlular. Uzun süreden sonra ilk defa bir etkinliğe geliyorlar.”

DAVETİYELER KÜLTÜR MERKEZLERİNDE

Çocuk oyunlarının ücretsiz davetiyeleri, 14.30 ile 18.30 saatleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi ve Süreyya Operası'ndan alınabilir. Tiyatro oyunları ve biletler hakkında bilgi Kadıköy Belediyesi web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından edinilebilinir.