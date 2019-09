16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg Kadıköy duvarlarında

İklim krizine dikkat çekmek için okul boykotu hareketini başlatarak yaşıtları arasında farkındalık oluşturan ve Nobel Barış Ödülüne aday gösterilen 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in portresi mural festivali kapsamında Kadıköy'de bir apartmanın duvarına çizildi.

İklim değişikliğine karşı başlattığı ve pek çok ülkede öğrenciler tarafından destek gören ‘Fridays for Future' (Gelecek İçin Cumalar) hareketini başlatan İsveçli Greta Thunberg'in portresi Portekizli mural sanatçıları Mr. Dheo ve Pariz One tarafından Kadıköy Göztepe’deki Mustafa Mazharbey sokakta bulunan bir binanın duvarına resmedildi.

İklim değişikliğine dikkat çekmek için bir gün okula gitmeme eylemi düzenleyerek dikkatleri üzerine çeken Greta Thunberg’e dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'den de yaşıtları okul boykotları düzenleyerek destek vermişti. Greta Thunberg ABD’de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne gitmek için, karbon emisyonlarına dikkat çekmek amacıyla uçak kullanmayı reddetmiş, çevre dostu yelkenliyle Atlas Okyanusu'nu 2 haftada geçerek New York’a ulaşmıştı. Portekizli mural sanatçıları Mr. Dheo ve Pariz One’ın çizimleri ile Thunberg’in iklim değişikliği ile mücadele mesajı Kadıköy sokaklarına da taşındı. Binanın fotoğrafı 'Fridays for Future' hareketinin Türkiye hesabından "Kadıköy sokaklarından Greta Thunberg ve tüm iklim aktivistlerine selam var" mesajıyla paylaşıldı.

‘KALDIRIM SERÇESİ’ MODA MERDİVENLERİNDE

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği, 6 yabancı ve 1 yerli sanatçının katıldığı mural festivali kapsamında yapılan çalışmalardan bir tanesi de duayen sanatçı Gülriz Sururi’nin resmi oldu. Fransa’dan Zag & Anje, Moda Caddesi’nde bulunan merdivenlere usta oyuncu Gülriz Sururi’yi resmetti. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden sanatçı Gülriz Sururi, Fransız sanatçı Edith Piaf’ın yaşamının anlatıldığı ‘Kaldırım Serçesi’ adlı müzikalde başrol oynamıştı.

MURALLARIN ÇİZİMİ DEVAM EDİYOR

Caferağa, Rasimpaşa, Göztepe, Koşuyolu mahallelerinde farklı sanatçıların çalışmalarıyla renklenen festival 14 Eylül’e kadar sürecek.

Festival kapsamında bugüne kadar Endonezya’dan WD (Wild Drawing) Rasimpaşa, Kırkahvesi Sokakta bulunan duvara ayçiçekleri koklayan kız çocuğunu; Türkiye’den Axel Mengü Koşuyolu Caddesi’nde fil avcılığı ile mücadele mesajı ile ‘uzaylılar tarafından kaçırılan fil’ resmi; Fransa’dan Zag & Anje Moda merdivenlerine usta oyuncu Gülriz Sururi’nin portresini; Portekiz’den Mr. Dheo & Pariz One iklim elçisi Greta Thunderberg’in portresini çizdi.

İspanya’dan Carlos Callizo’nun Hasırcıbaşı Caddesinde; Ukrayna’dan Sasha Korban’ın Caferağa Cem sokakta, Kolombiya’dan Vertigo Graffiti’nin Halis Kurtça Kültür Merkezinde yaptığı çizimler ise sürüyor.