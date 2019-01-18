"15 Tatil"de bol bol izlemeli!

İki haftalık sömestr tatilinde Kadıköy’de yapılacak çok şey var. Sinemalar ve tiyatrolar tüm çocukları keyifli vakit geçirmeye çağırıyor

Alper Kaan YURDAKUL

SÖMESTRDE SİNEVİZYON

Çocukların deyimiyle “15 Tatil”in en güzel yanlarından biri, vizyona çok sayıda çocuk filminin girmesi. Animasyonlar, masallar, ailecek izlenebilecek kurgu filmler 18 Ocak itibariyle salonları ziyarete başlayacak. İşte sömestrde sinema keyfi yaşatacak, çoluk çocuk eğlenceli vakit geçirtecek filmler:

Can Dostlar

Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibi sizi parka çağırıyor! Sürekli telefonlarıyla oynayan çocuklar artık sokakta oynamayı unutmuş gibilerdir. Mahalleye yeni gelenlerin de ısrarıyla, çocuklar bu gidişata son vermek için yeniden parkta oynamaya karar verir. Ama bir sorun vardır: Parkın bitişiğindeki evde oturan Kötü Kazım. Parka gelen herkesi korkutan Kötü Kazım’ın kimsenin bilmediği sırrı nedir? Çocuklar bir olup parkı Kazım’dan geri alabilecek midir?

Ralph ve İnternet

Ralph ve İnternet - Oyunbozan Ralph 2 filmi, Litwak video oyun salonunu geride bırakıp internetin keşfedilmemiş, engin ve heyecanlı dünyasına dalıyor. Video oyunlarının kötü adamı Ralph ve uyumsuz arkadaşı Vanellope von Schweetz, Vanellope’un video oyunu Sugar Rush’ı kurtaracak bir yedek parça bulmak için internet ağına yolculuk ederek her şeyi tehlikeye atar. Boylarından büyük işe kalkışan Ralph ve Vanellope onlara yol göstermeleri için internet vatandaşlarına yani nettaşlara bel bağlar. Aralarında, trend yaratan websitesi “BuzzzTube”un yöneticisi ve merkezi olan Yesss isimli bir internet girişimcisi de vardır.

Süper Ayı

Birbirlerine sımsıkı bağlı Dash ve Zack kendilerini bir anda avcıların ağından kaçarken bulurlar. Oğlu Zack’i kaçıran hayvan tüccarlarını bulmak için yanına ajan köpek Hamilton’ı da alan Dash, avcıların yerini bulup oğlunu kurtarabilmenin yollarını ararken, göründüğünden çok daha akıllı Zack’ in de diğer hayvanlarla birlikte bir kaçış planı vardır. Baba-oğul tekrar bir araya geldiğinde, aralarındaki bağ çok daha kuvvetli ve sevgi dolu olacaktır.

Uçan Halı ve Kayıp Elmas

Ailesiyle birlikte fakir bir köyde yaşayan Ahmet, baba mesleği olan terzilik yerine dünyayı dolaşan bir gezgin olmanın hayallerini kuran küçük bir çocuktur. Bir gün tesadüfen bulduğu uçan halı sayesinde hayalleri gerçek olur, en iyi arkadaşı olan keçisini de yanına alarak maceralara atılır. Bu maceralarda karşısına yepyeni arkadaşlar, asla hafife alınamayacak düşmanlar ve rüyasında bile göremeyeceği bir hazine çıkacaktır.

Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü!

Geri döndüler ama bu kez çok minikler! Serimizin beşinci macerasında Oduncu Vik, sürekli karşısına çıkarak, planlarını altüst eden Ayı Kardeşler’den sonsuza dek kurtulmak için bir küçültme cihazı icat eder. Ancak icadını Briar ve Bramble’ın üstünde kullanmaya çalışırken onlarla birlikte yanlışlıkla kendisini de küçültür. Şimdi, kendilerine yabancı gelen kocaman dünyada hem eski boylarına dönebilmek, hem de ekosisteme zarar veren kirliliği durdurmak için -minik- kahramanlarımızın güçlerini birleştirmeleri gerekecektir.

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ÇOCUKLAR TiYATROYA DOYACAK

Sömestr tatilinin diğer bir güzel yanı ise tiyatro salonlarını renklendiren çocuk oyunları. İşte onlarca çocuk oyunu arasından sizler için seçtiklerimiz:

En Gerçek Masal

18 Ocak 2019 - 20:00

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

Çocuklar “En Gerçek Masal”da yerküredeki canlılığın temellerini, çeşitliliği, yaşamın temel çatışkılarını unutamayacakları bir görsellik, hareket tasarımı ve şarkılarla izliyorlar. İkizleri canlandıran oyuncuların anne rahmini temsil eden bir yarım küre içerisinde 40 dakika boyunca göbek kordonlarından asılı olarak oynadıkları oyun, çocuk tiyatrosunda sık rastlanmayan bir reji, dekor, oyunculuk ve müzik çalışmasının ürünü.

Renkler Ülkesinin Hikâyesi

19 Ocak 2019 - 15:00

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

Ödevi için hikâye okuması gereken Işıl çok sıkılır ve ailesinden yardım ister. Işıl’ın hikâyeyi okumadan özetini çıkarmak istediğini anlayan ablası ona bir kalem verir ve arkadaşları gelmeden ödevini bitirmesini ister. Hikâyeyi okumaya başlayan Işıl kalemini yatağının altına düşürür ve kalemini ararken kendisini Renkler Ülkesi’nde bulur. Burada tanıştığı Kırmızı kalem, Kurşunkalem, Silgi ve Suluboya’dan okuduğu hikâyeyi anlatmalarını ister.

Mıknatıs Çocuk

23 Ocak - 13:00

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

Televizyonda izlediği hayali süper kahramanlarından etkilenen ve onlardan biri olduğunu sanan kahramanımız kendinin mıknatıslı olduğunu düşünür. Böyle bir oyun uydurduğu için yürümekte bile zorlanır çünkü kendini mıknatıslı sandığı için her tarafa yapışır. Bu durumdan rahatsız olmasına rağmen televizyondan etkilendiğini kabul etmeyen Mıknatıs Çocuk yaşıtlarıyla iletişim kuramaz, bu nedenle de yalnızdır ve hiç arkadaşı yoktur.

Burnunu Kaybeden Palyaço

26 Ocak - 13:00

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

Kötü kalpli biri olan sirk patronu, sirkte çalışan Palyaço’ya yeterli para vermemektedir. Bir gün Palyaço, gösterinin ortasında açlıktan bayılınca, sirkin patronu onu işten kovar. Bu yetmiyormuş gibi, bir de kırmızı burnunu alıp çok uzaklara atar. Bu durumda tam palyaço olunamayacağından, bizim palyaço burnunu bulmak için yola koyulur. Yaki adındaki çocuk ona burnunu bulması için yardım edecektir.

Küçük Prens

27 Ocak - 15:00

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

Küçük Prens Sahra Çölü’nde bir pilotla Karşılaşır. İşte olan biteni de bu pilot anlatır bize. Kimdir Küçük Prens, neden sürekli sorular sorar, çiçeğiyle neden anlaşamamıştır, gittigi diger gezegenlerde kimlerle karşılaşmıştır ve neler öğrenmiştir. Bu öyküyü dinlerken Küçük Prens’in yaşadıkları ve öğrendikleri sayesinde hayatımıza tekrar bakıyoruz ve yaşamı anlamlandırmada "ne kadar da büyudügümüzü" görüyoruz. Kuçük Prens’in de dediği gibi “Büyüklere herşeyi açıklamak gerekir” zaten.