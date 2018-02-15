14 Şubat’ta evlenenlere karikatür sürprizi

Kadıköy Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenen çiftlere karikatürlerini hediye etti

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde nikahları kıyılan 13 çift, mutluluğa evet dedi. Kadıköy Belediyesi de aileleri ve dostlarıyla bu mutluluğa yaşayan çiftlere, karikatürlerini hediye ederek bu günü ölümsüz kıldı.

Karikatürist Serdar Kıcıklar tarafından çizilen karikatürler, çiftlerin mutluluğuna mutluluk kattı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da Dilek Özyıldırım ile Uğur Karakoyun’un nikahını kıyarak, onların mutluluğuna ortak oldu. 14 Şubat Sevgiler Günü’nün önemine değinen Başkan Aykurt Nuhoğlu, Attila İlhan’ın ‘Ben Sana Mecburum’ adlı şiirini okudu. Başkan Nuhoğlu, Friedrich Nietzsche’nin “Evlilik hayata açılan bir kapıdır” sözünü de hatırlatarak, bu özel günde hayatlarını birleştiren çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.

“ORİJİNAL BİR HEDİYE”

Evlenen çiftlerin karikatürlerini çizen Serdar Kıcıklar da, “12 çiftin karikatürünü yaptım. Çok eğlenceli ve keyifliydi. Daha önce böyle bir çalışma yapmamıştım. Evlenen çiftler için orijinal bir hediye oldu. Bir ömür boyu saklayacaklar” diye konuştu. Nikâh Memuru Serap Yiğit ise, “14 Şubat gibi önemli bir günde çiftlerin nikahını kıydığım için çok mutluyum. Onların mutluluğuna ortak oluyorum. Kutsal ailenin kurulmasına vesile oluyorum.” dedi.

“GÜZEL VE ANLAMLI BİR GÜN”

Nikâh tarihi olarak 14 Şubat Sevgililer Günü’nü tercih eden çiftlerden Mehtap Şahin ile Fahri Korkmaz, “Öncelikle çok heyecanlıyız. Böyle güzel ve anlamlı bir günde hayatımızı birleştiriyoruz. 14 Şubat tarihini bilerek tercih ettik” derken Merve Pehlivan ile İsmail Cem Abalı ise; üç yıldır bu mutlu günü beklediklerini belirtip, sözlerine şöyle devam ettiler; “Anlamlı bir gün. Sevgililer gününde olması da daha bir önemli kıldı. Evlenmek ve aile kurmak çok güzel bir duygu. Kadıköy Belediyesi’nin bizler için hazırladığı karikatürler de ayrıca çok güzel. Bu mutlu günü bize her zaman hatırlatacak.”

“KARİKATÜRÜMÜZ BİR ANI OLACAK”

Şeyma Alkan ile Kaan Aygün de, “Evli, mutlu ve çocuklu olmak istiyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde bunun için imza attık. Sekiz yıldır birlikteyiz. Sekiz yıla çok şey sığdırdık. Hayatımızın geri kalanında güzel anılar biriktirmek için bir ömür boyu evet dedik. Kadıköy Belediyesi’nin karikatür hediyesi de bizler için bir anı oldu. Çocuklarımıza gösterebileceğimiz güzel bir hediye.” dedi. Dilek Özyıldırım ve Uğur Karakoyun da, 14 Şubat tarihini isteyerek tercih ettiklerini, kalıcı ve özel bir tarih olmasını istediklerini söyledi. Özyıldırım ve Karakayon, Kadıköy Belediyesi’nin karikatür hediyesinin de çocukları için bir anı olacağını belirtti.