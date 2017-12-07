Haftalık Bağımsız Gazete 08 Aralık 2017
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Zirveye uçuş

Fenerbahçe, Süper Lig’in son 3 haftasında galip gelerek ligin zirvesiyle arasındaki puan farkını 4’e düşürdü

Zirveye uçuş
Orhan Müftüoğlu

Ligin 10.haftasında Kayserispor, 11.haftasında ise Osmanlıspor’la son dakikalarda yediği gollerle berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 9 puan gerisine düşmüştü. Süper Lig’de 11.haftada 7.sıraya kadar gerileyen sarı-lacivertliler, milli takım arasından sonra konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’u  4-1’le geçti. Geçen hafta Antalyaspor’u tek golle mağlup eden Fenerbahçe, bu hafta ise Kasımpaşa karşısında da gollü bir galibiyet elde etti. Ligde 3.sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, lider Medipol Başakşehir’in 4, ikinci Galatasaray’ın ise 3 puan gerisinde takibini sürdürüyor.    

Etiketler; #fenerbahçe
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