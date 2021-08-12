Zengin mahallenin solcu takımı: Red Star Futbol Club

Bu hafta sıra dışı kulüplerdeki konuğumuz, 124 yıllık geçmişe sahip Fransız Red Star Futboll Club... Zengin mahallesinde kurulduktan sonra banliyöye taşınan, kurucusu dünya kupası organizasyonuna öncülük eden, stadyumundaki soyunma odasında Nazilere direnenlerin silahlarını saklayan, komünist futbolcusu Naziler tarafından kurşuna dizilen, Fransa birinci liginde hiç şampiyon olamayan Red Star Futbol Club’un öyküsü...

1897 yılında Paris’te Gros Caillou Mahallesi, yani Eyfel Kulesi’nin bulunduğu bölgede kuruldu. Bu bölge Paris’in en zengin mahallesidir. Kurucuları arasında yer alan Jules Rimet, hem Fransa Futbol Federasyonu hem de FİFA başkanlığı yaptı, Dünya Kupası organizasyonunun kurulmasına öncülük etti.

1910 yılında zengin mahallesinden Paris’in banliyösüne, Saint-Quen’e taşındı. Bu mekan değişikliği takımın taraftarlarına da yön verdi. Günümüzde takımın taraftarlarının büyük çoğunluğu solcu ve anarşist olarak biliniyor.

Paris’in üç takımından biri. Paris FC sağcı taraftarıyla, Paris Saint Germain de (PSG) sermayenin takımı olarak bilinir.

Birinci dünya savaşında cepheye giden bir çok oyuncusu geri dönmedi. 1921, 1922, 1923, 1928 ve 1942 yıllarında Fransa kupasını kazandı.

SOYUNMA ODASINDA DİRENİŞÇİ SİLAHLARI..

Fransa’da profesyonel futbol ligi 1930 yılında kuruldu. Red Star da ilk kurulan 20 takımlı profesyonel ligde yerini aldı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında tüm dünyada olduğu gibi Naziler tarafından işgal edilen Fransa’da da futbola ara verildi. Takım, direnişçilerden yana tavrını koydu. Gerçekliği tartışmalı olsa da Bauer Stadyumu’ndaki soyunma odasında direnişçilerin silahlarının gizlendiği iddiası hep konuşuldu.

GENERALE SUİKAST DÜZENLEYEN FUTBOLCU

Red Star FC’nin İtalyan oyuncusu Rino Della Negra, 1942 yılında Hitler’e karşı direnişçilerin örgütlendiği Manouchian grubuna katıldı. Futbolcunun, Nazi General VonApt suikasti, İtalyan Faşist Partisi’nin Paris binasına yapılan baskın gibi bir çok eylemde yer aldığı iddia edildi.

19 YAŞINDA KURŞUNA DİZİLDİ

Negra, 21 Şubat 1944’te 19 yaşında iken Naziler tarafından bir çok Manouchina üyesi ile birlikte kurşuna dizildi. Portresi her maçta Bauer Stadyumu’nun tribünlerinde yer alır, “Kızıl yıldız hiçbir zaman sönmez” yazısı ile birlikte.

İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesi ile başlayan 1. Lig’de oynayan takım,1950 yılında alt lige düştü. 15 yıl sonra, 1964-1965 sezonunda yeniden birinci lige çıkan takım, bir yıl sonra ilginç bir gelişme ile karşı karşıya kaldı.

Toulouse futbol takımının başkanı olan ve “Kızıl milyarder” lakabı ile tanınan işadamı Jean-Baptiste Doumeng, Red Star ile Toulouse futbol takımlarının birleştirilmesi fikrini ortaya attı. Red Star da bu birleşme teklifine sıcak bakınca, iki takım Red Star Futboll Club adı altında birleşti. Bu birleşme ile Red Star, kuruluşundan itibaren üçüncü kez yer değiştirdi. Takım, Saint Quen’e taşınır. Bir kaç sezon birinci ligde kaldıktan sonra düştü. 1974-1975 sezonunda yeniden birinci lige çıktı, bir yıl sonra alt lige düştü ve bir daha birinci lige çıkamadı.

ALTYAPISINDA SADECE FUTBOL ÖĞRETMİYOR

Soğuk savaş döneminde düşman ülkelerin futbolcularına aynı anda giydirmeyi başardı. Bir Rus ve bir ABD’li futbolcuya 6 ay süreyle yeşil kızıl formayı giydirmeyi başaran Red Star, alt yapısında sadece futbolcu yetiştirmiyor, sinema, tiyatro ve edebiyat eğitimleri de veriyor.

2000’lerde maddi sorunlarla boğuşan kulüp dördüncü lige kadar düştü. Yetiştirdiği futbolcular geri döndü ve 2015’te ikinci lige kadar yükselmesini sağladı.

Maçlarını, resmi adı Stade de Paris olan 10 bin kişilik Bauer Stadyumu’nda yapıyor.

Tribünlerinde, “Dün ve bugün Bauer antifaşizmin kalesi” pankartları asılı. Petrol zengini Arapların Paris Saint Germain’i alması ile bazı taraftarlarının Red Star’ın Ultra Red Star taraftar grubu ile maçlarda yerini almaya başladığı yazıldı.