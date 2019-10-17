Yüzme şampiyonasından güzel haber!

Kadıköylü 4 gencin de takım olarak yarıştığı Berlin’de düzenlenen Dünya Kupası Yüzme Şampiyonası’nın 2.gününde güzel haber geldi. Kadıköylü sporcular 4x100 metre mix bayrak takımı yarışında bronz madalyanın sahibi oldu.

Yüzme sporunda en önemli turnuvalardan biri olan Dünya Kupası Yüzme Şampiyonası, tüm hızıyla devam ederken, Türkiye adına yarışan takımlardan biri de Fenerbahçe yüzme şubesinde de yarışan Kadıköylü sporcular Emre Sakçı, Yalım Acımış, Gizem Güvenç ve Selen Özbilen’den oluşan Türkiye 4x100 metre mix bayrak takımıydı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Kupası Yüzme Şampiyonası’nın 2. gününde milli yüzücüler önemli bir başarı elde etti. Takım, 3:33.74’lük derecesiyle 3. oldu ve bronz madalya kazandı.

