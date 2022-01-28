Yolu Türkiye'den geçen Yusra'nın hikayesi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) dünyada yaşanan mülteci krizine dikkat çekmek için 2016 Rio Olimpiyatları'nda Mülteci Takımı'nın yer alacağını açıkladı. İlk olarak Rio'da 10 sporcu bulunacaktı ve bunlardan bir tanesi de yolu Türkiye'den geçmiş, belki de hayatı boyunca unutmak isteyeceği en korkunç yüzme deneyimini yaşamış Yusra Mardini için yeni bir başlangıçtı...

Suriye'de başlayan iç savaşın ardından ablası ile birlikte başkent Şam'dan kaçan, ardından da 2015 yılında hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Yusra Mardini, 20 kişilik bir bot ile Yunanistan'a doğru insan kaçakçılarıyla yola çıktı. Botun su almasıyla birlikte eşyalarını, sonrasında ise kendisi gibi yüzücü olan ablası ile birlikte denize atladıklarını söyleyen Mardini, yaklaşık 3,5 saat boyunca yüzerek Yunanistan'a ulaştı.

2 YIL ANTRENMAN YAPAMADI

Almanya'ya geçtikten sonra mülteci kamplarında bir kulübün kendisine destek olmasıyla birlikte 2016 Rio Olimpiyatları'na hazırlanan Yusra Mardini, tam 2 yıl boyunca bir kez dahi antrenman yapamadı ancak Rio'ya gidecek 10 sporcunun arasına kendisini yazdırmayı başardı.

2020 Tokyo Olimpiyatları ise (Pandemi nedeniyle 2021 yılında gerçekleşti) Yusra'nın kendisini, Mülteci Takımı'nın da bayrağını bulduğu bir yıl oldu. Mültecilerin denizde dalgalarla mücadelesini ve kendisinin de havuzda müsabakalardan yüzme görüntülerinin de yer aldığı videoyu seslendiren Mardini, "Her birimiz, hayallerini; okyanusların, çöllerin ve şehirlerin ötesine taşıyarak bir araya getirdi ve sınırlara meydan okuyan ve herkese ait kendimizden büyük bir takım oluşturdu." diye konuştu.

2020'DE BAYRAKLARI TÜM DÜNYAYA BİR CEVAPTI

IOC resmi olarak Mülteci Takımı'nın 2016 yılında olduğu gibi 2020 yılında da bir bayrağının olmasına ve sporcuların bu arma ile müsabakada yer almasına izin vermedi. Ancak denizde hayallerine ulaşamadan hayatlarını kaybeden mülteciler için bir bayrak oluşturan Mülteci Takımı, adeta tüm dünyaya bir cevap vermişti. Can yeleklerinden esinlenerek oluşturulan bayrak, her müsabakada muhakkak tribünlerde açıldı.

Çok değil bundan sadece 7-8 ay önce bir basın toplantısında konuşan Yusra Mardini, “Mültecileri temsil etmekten gurur duyuyorum ama Mülteci Takımı’nın sonsuza kadar olmasını istemiyorum. Çünkü mülteci sorununun sona ermesini istiyorum” dedi.

“Geri dönersem çok mutlu olurum” diyen Mardini’nin bu sözleri, mülteci olmanın ne denli zor ve keyfi bir durum olmadığının da göstergesi.