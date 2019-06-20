Yoga şampiyonu Kadıköy’den

Bir mat bir tayt mı? Din mi, spor mu, ritüel mi? Herkesin dilinde olan yoga neyin nesi? Uluslararası Yoga Şampiyonu Merve Tanrıverdi ile hem yoga hakkında merak edilenleri hem de başarılarını konuştuk

Yoga deyince insanın aklına bir sürü soru geliyor. Son yıllarda adını çok sık duysak da, tanıdığımız birkaç kişi yoga yapıyor olsa da henüz voleybol kadar tanıdık bir spor değil. Adım başı açılan yoga merkezlerine rağmen, sosyal medyada görüp de heveslendiğimiz o tarifsiz duruşları yapabileceğimize pek de inanmıyoruz. 21 Haziran Uluslararası Dünya Yoga gününü de fırsat bilerek konuyu işin uzmanına hatta şampiyonuna sorduk. Merve Tanrıverdi dört kez üst üste madalya almış bir yoga hocası. Tanrıverdi son olarak 20 ülkeden katılımcının yer aldığı 4. Dünya Yoga Koreografi Şampiyonası’nda Selva Arı ve Yasemin Karaboğa ile birlikte oluşturdukları Deniz Yıldızları grubuyla birinci oldu.

İzlandalı ünlü besteci Ólafur Arnalds’ın Lost Song şarkısı ile yapılan kareografide üç kadın su kirliliğine dikkat çekti.

Stop Water Pollution

Merve Tanrıverdi ile Kozyatağı’ndaki Yoga Akademi Merkezi’nde hem kendisinin yogayla yolunun kesişme ve başarı hikâyesini hem de yogayla ilgili merak ettiklerimizi konuştuk.

Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

1983 doğumluyum. 6 senedir orijinal yoga sistemi tekniklerini uyguluyorum ama asıl 3-4 yıldır her gün profesyonel anlamda uyguluyorum. Orijinal yoga sistemine başlama nedenime gelirsek sağlık problemlerimden dolayı başladım.

“İNSANLAR NE KADAR DİNÇLEŞTİĞİNİZİ GÖRÜYOR”

Ne gibi sağlık problemleriniz vardı?

Panik atak hastasıydım. Bunu katıldığım tüm TV programlarında da anlattım. Çünkü gerçekten ben bir örneğim. Anneannemin vefatından sonra ölüm korkusu yaşıyordum ve bir anda çıkmıştı. Sonrasında panik atak rahatsızlığından kurtulmak istedim. İlaçları bırakıyorsunuz, 6-7 ay sonra tekrar başlıyorsunuz. Sonra şükürler olsun ki Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf’ın kurduğu Yoga Akademi’de orijinal yoga sistemine başladım. Sonra gerçekten kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Doktorum “Merve ne yapıyorsan yapmaya devam et” dedi. Doktorun kontrolünde yavaş yavaş ilaçları bıraktım. Burada uygulanan nefes çalışmaları, enerji yükseltme programları bedensel ruhsal her anlamda insana iyi geliyor. Ben çok büyük bir şifa buldum o yüzden de Kozyatağı’nda Yoga Akademi Merkezi’ni açtım.

Daha önce başka bir spor yapıyor muydunuz?

Herkesin yaptığı kadar. Fitness salonlarına yazılıp sonra devam etmedim. Bir tembelliğimiz de var bir heyecanla bir hevesle başlanıyor sonra bırakılıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü beden yoruluyor. Ama orijinal yoga sisteminde öyle değil. Hem bedensel hem de ruhsal olarak rahatlıyorsunuz. Yakınızdaki insanlar ne kadar değiştiğinizi, dinçleştiğinizi görüyor.

“KENDİ DÜNYAMIN ŞAMPİYONU OLDUM”

Sizin birkaç şampiyonluğunuz mu var?

Evet üst üste.

Biraz onlardan bahsedelim.

Benim aslında hedefimde şampiyonluk diye bir şey yoktu. Benim tek hedefim önce kendi dünyamın şampiyonu olmaktı. Önce kendi dünyamın şampiyonu oldum. Nasıl oldum. Hastalığımı yenerek. Enerjiniz düşük olduğu zaman hastalıklar gelmeye başlıyor. Enerjiniz yüksek olursa hastalıklar yanınıza uğrayamıyor. Yani bedeni kontrol etmeyi öğreniyorsunuz. Ben iyileştikten sonra git gide daha iyi duruşlar yapmaya başladığımı gördüm. Daha hevesliydim. Git gide daha aktifleşmeye başladım. İlk katıldığım yarışmada ikinci oldum.

Yogaya başladıktan ne kadar zaman sonra yarışmaya katıldınız?

İki sene sonra. Aslında yarışmada amacınız birinci olmak, yarışmak değil. Zihnimizi daha güzel şeylere yoruyoruz. Yoga Akademi bünyesinde hocalık yapan Saim Hoca ile birlikte Süperman ve Supergirl olarak yoga duruşlarını birleştirdik ve şampiyon olduk. İlk şampiyonluğunuz geçen seneydi. Bu yarışmalar sık düzenlenmeye başlandı. Sonra ikinciliğim oldu. Üçüncü kez düzenlenen uluslararası yarışmada Avatar olduk. Avatar filminden esinlendiğimiz Asana kareografisi yaptık. Dört kişilik koreografiyle yine birinci olduk. Bu benim üçüncü şampiyonluğum oldu. En son da Stop Water Pollution (Su Kirliliğine Son) konseptiyle, biliyorsunuz çağımızın en önemli sorunlarından biri küresel ısınma ve su kirliliği, su kirliliğin durdurulmasına dikkat çekmek istedik. Üç kadın arkadaşımızla denizkızları olarak çıktık. En sonunda da pankartımızı kaldırdık. Son yarışma İzmir Menderes’de gerçekleşti. 20 ülkeden 100’e yakın yarışmacı katıldı. Birinci olduk. Çok büyük ilgi gördü. Çok mutlu olduk.

21 Haziran Dünya Yoga Günü için söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Bize her gün orijinal yoga sistemi günü aslında. Bu bana iyi geldi mi geldi. Bunu yitirmek için çılgın olmak gerekir.

“YOGA KENDİNİ KULLANMA KILAVUZUDUR”

Orijinal yoga sisteminin kendini kullanma kılavuzu demek olduğunu söyleyen Tanrıverdi yoga ile ilgili kısa sorularımızı da cevapladı.

-Yoga nedir?

Yoga insanın kendini keşfetmesidir. Bu hayatı daha kaliteli yaşamamızı sağlayacak tek kadim gerçektir.

-Yoga bir spor mu, dans mı yoksa bir ritüel, bir din mi?

Spor. Yoga hiçbir dini unsur içermiyor. Bizim orijinal yoga sistemi dememizin sebebi bu. Diğer yogalardan ayırt etmek için. Yoganın diğer sporlardan farkı şudur; spor merkezlerinde saatlerce çalışıyorsunuz ama sadece çalıştığınız bölgeyi hareket ettiriyorsunuz. Buradaki tüm tekniklerle tüm kaslarınız çalışıyor.

-Yoga için söylenen 8 basamaklı yöntem nedir?

Nefeslerle başlıyoruz. Sonra omurgayı çalıştırıyoruz. Konsantrasyon, meditasyon, derin gevşeme derken bütün teknikleri bir buçuk saate sığdırıyoruz. Çalışma sonunda pamuklara sarılarak gidiyorsunuz.

-Yogaya başlama yaşı kaç?

Anne karnında başlayabilirsiniz. Hamileler için yoga çalışmalarımız oluyor. Bebek anne karnında yogayla tanışıyor. Çocuklar için de yoga var. Yani herkes yoga yapabilir. Yeter ki karar versin ve deneyimlesin.

-Nereden, nasıl başlamak gerekiyor?

Kendilerine yakın olan orijinal yoga sistemi merkezine giderek başlayabilirler.

-Yoganın insan bedenine ve sağlığına ne gibi faydaları var?

Orijinal yoga sistemi bedeninizin tam da olması gerektiği kıvama sizi getiriyor. Gastrit, migren, ülser gibi rahatsızlıkları düzenli yapıldığında gideriyor. Ve elbette doktorunuzun da kontrolünde ilaçlardan kurtuluyorsunuz. Bel, boyun fıtığına çok faydalı

-Çok esnek hareketler var. Bunun için vücudun esnek olması gerekiyor mu?

Herkes yoga yapabilir. Burada en önemli şey odaklanmak. O duruşu başladığında yapamayabilirsin. Hiç hayatında doğru dürüst spor yapmamış olabilirsin. Bu senin yogaya başlamayacağın anlamına gelmiyor. Aksine tam da doğru kapıdasın. Orijinal yoga sistemiyle tanıştığınızda bedeniniz istemeseniz de açılacak. Çünkü burada biz kademe kademe ilerliyoruz.

-Ne kadar zamanda yapmak gerekiyor?

Düzenli uygular için her gün ama olmuyorsa haftada iki ile başlayın. Beden bunu kendi isteyecek. Kendinizdeki daha dik duruşu, daha düzgün nefes alışı, hayata pozitif bakışı gördükçe isteseniz de bunu bırakamazsınız.

-Sakatlanmalar olmuyor mu?

Çok sakatlanıp bize gelen var. O yüzden doğru, işinin ehli kişilerin çalışmalara katılmalarını önerebilirim.

-Kimler yoga yapıyor?

Daha çok kadınlar yapıyor. Ev kadını olup evde yapanlar da var. Ama bazı ev kadınları var ki çalışanlardan daha aktif. Sabah 7.00’de geliyor. Bankacılar çok aktif. Sabah gelip burada yogasını yapıyor sonra da işe gidiyor.

-Pahalı bir spor mu?

Asla değil. İnsanlar her gün bir paket sigara alıp kendini zehirliyor. Onun yerine günlük sigara parasıyla burada çalışmalara aktif katılabilirler. İleride hastaneye yatıp ilaçlara ve hastaneye para ödeyeceklerine sigara parasından daha ucuz olan yogaya başlasınlar. Hatta Gazete Kadıköy’den okuyup bize gelecek olan kişilere hediye yoga çalışması sunalım.