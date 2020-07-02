Yine yeniden “sabah sporu”

“Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla yürütülen sabah sporları, salgına karşı alınan tedbirlerle yeniden başladı

Kadıköylülerin güne daha mutlu ve sağlıklı başlamaları için “Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla sürdürülen sabah sporları, korona virüsü salgını nedeniyle verilen 4 aylık aranın ardından yeniden başladı. Normalleşme adımlarının atılmasıyla sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak oluşturulan bir program kapsamında, alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülen sabah sporunun adreslerinden biri de Özgürlük Parkı. Biz de 07.30 ile 8.30 saatleri arasında, alınan önlemler eşliğinde gerçekleşen sabah sporunun misafiri olduk, sosyal mesafe kuralına uyarak spor eğitmeni ve katılımcıların görüşlerini aldık.

SAĞLIK DURUMU HAREKETİ BELİRLİYOR

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde spor eğitmeni olarak görev yapan Can Cucumlu, parkın içine maskesiz girilmediğinin, spor alanında 5-6 metreye varan sosyal mesafenin uygulandığının ve hijyen kurallarına çok önem verildiğinin altını çizerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti: “4 aylık aranın üzerinden sahalara geri döndük. Uzun bir süre evde kalındı. O yüzden vücudun bir adaptasyon dönemi olacak. Kas gruplarını güçlendirici genel hareketler yapacağız. Bu hareketlerin temposu düşük olacak. Lastik, dambıl ve minder kullanacağız. Üç haftalık çalışma ile eski formlarına geri kavuşacaklar.”

“Daha sonra vücudu kas gruplarına bölerek daha detaylı hareket edeceğiz. Ona göre materyaller getireceğiz.” diyen Cucumlu, “Profesyonel bir sabah sporu yaptırıyoruz. Gelen kişilerin sağlık durumlarını, kronik hastalıklarını ve geçirdikleri sakatlıkları dikkate alarak hareketleri belirliyoruz. Dizinde, belinde ya da sırtında problem varsa ona hareket seçiyoruz. Bizim için herkes özel.” dedi.

“SPORDAN KOPMADIM”

Pandemi koşullarına alışmakta zorluk çektiğini dile getiren Recep Sarısoy, koşulların kısa zamanda değişmeyeceğini gördükten sonra spordan uzak durdurmamak için çaba harcadığını söyledi. Sarısoy, “Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya hesabı üzerinden gösterdiği hareketleri yaptım ve bu şekilde spordan kopmadım. Sağlıklı yaşamın şartı olan sporun yeniden devam edeceğini duyduğumda çok sevindim ve heyecanlandım. Sporun yanında burada bir arkadaşlık ortamımız da var. Spor, hem fiziksel hem ruhen hem de sosyal açıdan iyi gelen bir aktivite. O yüzden kopmak istemiyoruz.” diye konuştu.

“HER SABAH KOŞARAK GELİYORUM”

Bir yıldır sabah sporuna katıldığını belirten Yılmaz Yavunç da sabah sporunu çok özlediğini belirtiyor; sporun fiziksel katkısının yanında psikolojiye de iyi gelen tarafının altını çiziyor. Tekrar başladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Gülçin Kaya ise düşüncelerini şöyle dile getiriyor: “Yedi yıldır sağlık için sabah sporu yapıyorum. Evde kaldığım sürede Kadıköy Belediyesi sosyal medya hesabından egzersizleri takip ettim. Spora 65 yaş üstündeki diğer arkadaşlarımız da katılırsa daha da mutlu olacağız. Her gün gelmek ve sosyalleşmek çok güzel.”

Tekrar başlayacağını duyduğunda çok heyecanlandığını söyleyen Nihal Yavuzer de “Damar tıkanıklığı olduğu için doktor bana spor yapmamı söyledi. O yüzden spor bana çok iyi geldi ve çok şey kattı. Sabah koşarak geliyorum. Herkesin katılmasını isterim.” dedi.

6 NOKTADA SABAH SPORU

Sabah sporu, Kriton Curi, Milli Hakimiyet, Özgürlük ile Yoğurtçu Parkı'nda; Kalamış Spor Merkezi ve Koşuyolu Spor Merkezi'nde pazartesi, çarşamba ve cuma günü yapılıyor. Sabah sporları hakkında ayrıntılı bilgi için (0216) 542 50 00 telefon numarasından Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne ulaşalabilirsiniz.