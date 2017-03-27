Yıldızlar Kadıköy’de Top Sürdü

Kadıköy Belediyesi’nin, Caferağa Spor Salonu’nda düzenlediği basketbol şöleninde çocuklar aileleriyle doyasıya eğlendi. Etkinlikte Murat Didin, Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ve Kerem Gönlüm top sürdü.

Kadıköy Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü basketbolseverler için Caferağa Spor Salonu’nda basketbol dolu eğlenceli bir spor etkinliği düzenledi. “Kadıköy’de Basket Zamanı” adı verilen sportif etkinliğin yaz sonuna kadar her ay 1 günlüğüne yapılması planlanıyor. Kadıköy Belediyesi Caferağa Spor Salonu’nda 26 Mart Pazar günü 09.00’dan 17.00’ye kadar gün boyu süren basketbol dolu etkinliklere çocuklar, anneler, babalar, tüm Kadıköylüler katılma imkânı buldu. Etkinliğe katılan basketbolun başarılı isimlerinden Kerem Gönlüm, oyuncu ve model Sedef Avcı eşi model ve oyuncu Kıvanç Kasabalı ve oğulları Can da gün boyu basketbol oynayıp eğlendi.

40 YILDA BİR

Oğlu ve eşiyle birlikte etkinliğe katıldığını söyleyen Türker Sertbaş, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Bence daha sık düzenlenmeli. Basketbolu seviyoruz. Mahallemizde de basket sahamız var. Orada oğlumla beraber basketbol da oynuyoruz. Kapalı salonların yanı sıra açık alanlarda da bu etkinliğin düzenlenmesini isteriz. Çünkü artık çocuklar sokakta oynayamıyor. Hepsi bilgisayar, telefon, tablet, internete yöneldi. Çocuklara sporu sevdirmek için sokakta da oynanmasından yanayım. Belediyelerin amatör sporlara daha çok eğilmesini tavsiye ediyorum. 40 yaşındayım ilk defa basket salonunda maç yapıyorum oğlumla beraber” dedi.

ÇOK MUTLU OLDUM

Basketbolu çok sevdiğini söyleyen ve ayrıca aikido sporu da yaptığını anlatan 6 yaşındaki Onur da anne ve babasıyla Caferağa Spor Salonu’nda spor ve basketbol dolu etkinlikte çok eğlendiğini ve mutlu olduğunu ifade etti. Onur, “Burada babamla basketbol oynayacağımız hiç aklımıza gelmezdi. Burada ilk defa babamla basketbol oynadım. Çok güzel. Arkadaşlarıma anlatacağım” dedi.

DAHA SIK DÜZENLENSE

Eşi Yüksel Hanım ve 8 yaşındaki oğlu Yiğit Arda ile Kadıköy’de Basket Zamanı etkinliğine geldiğini söyleyen Cengiz Ölmez, “40 yıllık Kadıköylüyüm. Annemiz de tribünde. Kadıköy’de Basket Zamanı gayet güzel geçiyor. Oğlum zaten Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği basket kursuna da gidiyor. Çok mutluyuz, çok güzel. Böyle etkinliklerin devamını istiyoruz. Oğlum çok güzel vakit geçiriyor. Kadıköy Belediyesi’nin yazın düzenlediği sinema günlerine de gidiyoruz. Gün boyu burada basketbol oynayarak eğleneceğiz. Bir de Kadıköy Belediyesi’nden havuz istiyoruz çocuklar için” dedi.

AİLECE BASKETBOL KEYFİ

Anne Yüksel Ölmez de “Kadıköy Belediyesi’nin yapmış olduğu bu etkinlikten çok memnunuz. Yazın da oğlumuzu belediyenin spor okullarına gönderiyoruz. Etkinliklerin devamını istiyoruz. Ailece ilk defa basketbol maçı yapacağız. Oğluma güveniyorum kazanacağız” diye konuştu.

Yiğit Arda da basketbol şenliğinde çok güzel vakit geçirdiğini belirterek, “Çok güzel bu etkinlik. Kadıköy’de oturmak da güzel. Caferağa Spor Salonu’na gelmiştim ama hiç maç oynamamıştım. Bugün burada babamla basketbol oynadım ilk defa. Harika bir duygu. İyi ki belediye bu etkinliği düzenledi” diye duygularını paylaştı.

SPOR HAYATIN İÇİNDE

Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, düzenlenen sportif etkinlikten katılımcıların memnun kalmasının kendilerini de memnun ettiğini ifade etti. Yalçın, “Sporu profesyonel bir alan olarak görüyoruz. Aslında öyle değil. Spor hayatımızın içinde bir alan. Bunu insanların çocuklarıyla beraber, arkadaşlarıyla beraber de oynaması gayet keyifli. Bunu daha yaygınlaştıracağız. Bugün gün boyunca takımlar oluşacak ve herkes istediği takımda oynayacak. Önümüzdeki günlerde de parklarda yapacağız, zaten yaz da geliyor.” dedi.