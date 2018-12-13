Yetenek “avı” devam ediyor

Türkiye spor tarihinin en büyük altyapı projesi olan “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” kapsamında Caferağa Spor Salonu’nda üçüncü aşamaya geçildi

Türkiye sporunda geleceğin yıldızları ve şampiyonları artık ilkokulda keşfediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklığı ile gerçekleştirilen proje ile Türkiye’deki tüm ilkokul 3. Sınıf öğrencileri taranmaya başlandı ve yaklaşık 2 buçuk milyon çocuğun sportif yetenek ve potansiyelleri bilimsel verilerle ortaya çıkarılmaya devam ediyor. Kapsamı her yıl daha da genişletilerek devamlı hale getirilecek projeyle, gizli yetenekler geç kalınmadan keşfedilmesi amaçlanıyor.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA BAŞLADI

Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Kadıköy genelinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Öğrenciler boy, kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti, 20 metre sürat koşusu başlıklarında değerlendirilerek uygun spor branşlarına yönlendirildi ve üçüncü aşama başlamış oldu.

Proje kapsamında yetenek taramasına Kadıköy’deki tüm ilkokul 3. sınıf öğrencileri katıldı. Ekim ayında başlayan yetenek taramalarında 45 günlük programda 9 bin 596 öğrenci içerisinden yetenekleri tespit edilen öğrenciler temel spor eğitimleri verilerek, yetenekli oldukları branşlara yönlendirildi.

KADIKÖY’DE FUTBOL YOK

Proje kapsamında Caferağa Spor Salonu’nda çalışmalar başladı. Kadıköy’de basketbola eğilimi olan çocuklar okulları aracılığıyla Caferağa Spor Salonu’na gelerek çalışmalarına devam ediyorlar.

Kadıköy’deki futbol sahası problemi sebebiyle projenin futbol ayağı henüz başlamazken, uzun zamandır atıl durumda olan Fikirtepe Dumlupınar Spor Kulübü’nün Fikirtepe’de bulunan tesisleri onarılmaya başlandı ve projenin burada başlayacağı konuşuluyordu.

Proje henüz başlamadan önce gazetemize konuşan Fikirtepe Dumlupınar Spor Kulübü Yöneticisi Ahmet Gediz, yetişen çocukların amatör kulüplere yönlendirilmesinin hem çocuklar hem kulüpler için faydalı olacağını söylemiş ve proje için saha kullanımının bu kapsamda sağlanabileceğini ifade etmişti. Fakat seçilen futbolcu adaylarının sadece İBB bünyesinde bulunan Başakşehir Spor Kulübü ve onun altyapı takımlarından Sahil Spor Kulübü’ne yönlendirilecek olması anlaşmayı engelledi.