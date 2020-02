“Yense de Fenerliyiz kaybetse de…”

Süper Lig’in 23.haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ı sahasında konuk etti. Kadıköy’de oynanan dev derbi öncesi Fenerbahçeli taraftarın nabzını tuttuk

Simge KANSU

Süper Lig’in 23.haftasında Kadıköy’de oynanan dev derbinin kazananı Galatasaray oldu. 22 Aralık 1999’dan bu yana Kadıköy’deki ilk galibiyetini elde eden Galatasaray, ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürüyor.

Her derbi olduğu gibi pazar günü de Kadıköy taraftarın akınına uğradı. Biz de Fenerbahçeli taraftarın arasına girdik, heyecanına ortak olduk. Ortak temenni şampiyonluk olsa da taraftarlar her zaman takımlarının yanında olduklarını vurguladı…

Mert Tunalı: Kadıköy’deki her maça geliyorum. Ama derbiler çok başka oluyor. Ülkenin her yerinden insanlar geliyor. İnşallah herkes evine mutlu dönecek. Fenerbahçe’nin olduğu yerde her zaman umut vardır.

Neslihan Arslan: Fenerbahçe’de şöyle bir kan vardır, yense de Fenerbahçeliyiz kaybetse de… Fenerbahçe’nin üstüne kimse olamaz.

Vesile Ayar: Galatasaray’ın bir kaderi var. 20 yıldır Kadıköy’de galibiyet göremediler. Fenerbahçe taraftarı çok coşkulu fakat derbi zamanı Kadıköy’de çok başka bir atmosfer oluyor. Bugün mutluyuz ve heyecanlıyız.

Abant Erdal: Fenerbahçe tribününün olduğu her maç çok büyük bir atmosferdir. Derbilere ekstra bir katılım oluyor. Bu hem bizleri hem de futbolcuları daha çok motive ediyor.

Emircan Yenidoğan: Derbilerde insanlar farklı yerlerden geldikleri için birlik beraberlik noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Anadolu maçlarında tribün gruplarının birlikte hareket etmesi daha kolay oluyor fakat bu tür maçlarda bana göre tribünler zayıf kalıyor. Ama yine de güzel şeyler olacağını düşünüyorum.

Gizem Ayaş: Derbi günleri Kadıköy her zamankinden daha farklı ve heyecanlı oluyor. Bu maç bizim için dönüm noktası.

Caner Bin: Fenerbahçe’nin üzerine kurulan o bozuk oyunun herkes farkında. Kadıköy mutlaka Fenerbahçe’ye sahip çıkacaktır.