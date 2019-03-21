Yelkende Kadıköylü şampiyon

Kadıköylü olimpik milli sporcu Alp Rona Rodopman, İspanya’da düzenlenen “Andalusian Olympic Week Bay of Cadiz” yarışlarında 1. oldu

İspanya’da 14.sü düzenlenen “Andalusian Olympic Week Bay of Cadiz” yarışlarına Kadıköylü milli sporcu Alp Rodopman damga vurdu. Laser Standart sınıfında 40 sporcu arasında müsabakaları zirvede tamamlayan sporcu Alp Rodopman, olimpiyat hazırlık yarışlarından da olan Cadiz’ı başarıyla tamamlamış oldu.





Milli sporcumuz Rodopman, birinciliğinin ardından yaptığı açıklamada, “39 ekip yarıştık ve toplamda 8 zorlu yarış sonunda birinci oldum. Uzun yıllardır yaptığımız çalışmaların bir sonucu oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları için de benim adıma pozitif bir gösterge oldu. Ülkeme ve kulübüme birinciliği getirdiğim için mutluyum.” ifadelerini kullandı.