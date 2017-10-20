Haftalık Bağımsız Gazete 20 Ekim 2017
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Yelkende büyük başarı

Fenerbahçe Doğuş Yelken’in olimpik sporcusu Alp Rona, Rodopman Dünya Kupası’nda Elit Yelkenciler Listesine girdi.

Yelkende büyük başarı
Orhan Müftüoğlu

Japonya’da yapılacak 2017-18 Dünya Kupası açılış etkinliğine 40 ülkeden 290’dan fazla yelkenci davet edildi.
Dünyanın en elit 55 Laser sınıfı yelkencisinin davet edildiği yarışlara, ülkemizi temsilen davet edilen tek sporcu Fenerbahçe Doğuş Yelken’in olimpik sporcusu Alp Rona Rodopman oldu.
Birbirinden başarılı dünyaca ünlü yelkencilerin olduğu yarışlar 22 Ekim’e kadar devam edecek.

Etiketler; #fenerbahçe yelken
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