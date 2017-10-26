Yelken kupası sona erdi

Fenerbahçe Doğuş Yelken İl Birinciliği ve Yelken Kupası, ekipler arasındaki zorlu yarışlar ve büyük bir heyecanla tamamlandı

Caddebostan’da 21-22 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Fenerbahçe Doğuş Yelken İl Birinciliği ve Yelken Kupası, ekipler arasındaki zorlu yarışlar ve büyük bir heyecanla tamamlandı.

Yarışlarda, Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standart, 420 sınıflarında toplam 183 sporcu yer aldı.

Toplamda 10 kulübün katılımıyla gerçekleşen yarışın ilk gününde, hava şartları dolayısıyla yarış yapılmazken Fenerbahçe Doğuş Kupası ve İl Birinciliği Kupaları, 22 Ekim Pazar günü yapılan 3 yarış ile sahiplerini buldu. Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları iyi bir performans sergileyerek her branşta kürsüde yer aldı.

Deniz üzerinde adeta bir şölene dönüşen İl Birinciliği ve Fenerbahçe Doğuş Yelken Kupası Yarışları 10 yıl aranın ardından düzenlendi.