Yeldeğirmenispor, şampiyon!

Yeldeğirmenispor, 1. Amatör Lig’de mücadele ettiği grupta şampiyon oldu ve Süper Amatör Lig’e çıkma hakkı kazandı. Takımın teknik sorumlusu Uğur Bayram, şampiyonluk hikâyesini Gazete Kadıköy’e anlattı

Kadıköy’ün en köklü kulüplerinden Yeldeğirmenispor, bu sezon 1. Amatör Lig 14. Grup’ta mücadele eti. 21 Eylül 2019’da başlayan lig geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla sona erdi. Lige kötü bir giriş yapan ve ilk altı maçında üç yenilgi alan Yeldeğirmenispor, ligin son 10 haftasında yenilmedi. Son 10 haftada 9 galibiyet 1 beraberlik alan kulüp, grubu 10 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyetle tamamlayarak şampiyon oldu.

“KADIKÖY’Ü TEMSİL ETMENİN GURURUNU YAŞAYACAĞIZ”

Kuruluşu 1951 yılına dayanan kulübün teknik sorumlusu Uğur Bayram, hissettiklerini şöyle paylaştı: “Öncelikle bu şampiyonluk tüm Kadıköy ilçesine ve semtimiz Yeldeğirmeni’ne hayırlı, uğurlu olsun. Süper Amatör Lig’de İstanbul’un en büyük ilçelerinden Kadıköyümüzü temsil etmenin gururunu yaşayacağız. Bu başarıda emeği olan başta yönetimimiz, oyuncularımız ve teknik ekibimiz olmak üzere taraftarlarımıza ve oyuncularımızın ailelerine teşekkür ederiz.”

Lig başlangıcında yeni kurulan bir takım oldukları için uyum sürecinin büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Bayram, “Bunun yanı sıra tesis sorunu ve maddi imkânsızlıklar her takımda olduğu gibi bizi de etkiledi. Lig başlangıcında kötü sonuçlar almamıza sebep oldu. Fakat oyuncu grubunun birbirini daha iyi tanıması, birbirine inanması ve güvenmesi sonucunda seri galibiyetler almaya başladık. Bu değişim herkesin birbirine inanıp karşılıksız bir şekilde, menfaat beklemeden mücadele etme düşüncesiyle başladı. Öyle de devam etti” dedi.

UNUTULMAZ MAÇ...

Bayram, ligde takım açısından birçok dönüm noktası olduğunu belirtirken unutamadığı maçı şöyle anlattı: “Ligin 15. haftasında 4. sıradayken ‘şampiyonluk’ kelimesini ilk kez aklımıza sokan bir maç oynadık. O maçta, grubun lider takımına karşı 3-2 mağlup duruma düştükten sonra son 5 dakikada 2 gol atıp maçı 4-3 kazandık.”

Bayram, başarının sırrını “Doğru çalışmak ve en önemlisi kalplerin bir atması” olarak tanımlıyor ve ekliyor: “Şimdi Süper Amatör Lig’deyiz. Kadıköyümüzü bu ligde temsil eden tek takımız ama mevcut şartlarla bu ligde başarılı olmamız maalesef çok zor. Umarım yönetimimizin, belediyemizin ve ilçemizin desteğiyle başarı elde etmeyi umuyoruz.”

Yeldeğirmenispor'un mücadele edeceği Süper Amatör Lig'de rakipleri daha sonra belirlenecek ve lig Eylül'de başlayacak.