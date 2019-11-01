Haftalık Bağımsız Gazete 01 Kasım 2019
Kültür Sanat
Kâğıt üstünde bir sinema: Çizgi Roman
Kâğıt üstünde bir sinema: Çizgi Roman
Gönüllülerden
Gönüllülerde bu hafta
Gönüllülerde bu hafta
Gündem
Haydarpaşa için kampanya
Haydarpaşa için kampanya
Yaşam
Cemal'in ‘ipekböceği sesli' sevgilisi
Cemal'in ‘ipekböceği sesli' sevgilisi

Yeldeğirmenispor, kötü gidişatı değiştirmekte kararlı

Kadıköy’ün köklü kulüplerinden Yeldeğirmenispor bu sene 1. Amatör Lig’de mücadele ediyor. Yeldeğirmenispor, ligde oynanan ilk altı maçta istediği sonuçları alamadı ancak kulübün teknik sorumlusu Uğur Bayram, üst sıraları zorlayacaklarına inanıyor

Yeldeğirmenispor, kötü gidişatı değiştirmekte kararlı
Fırat Fıstık

Yeldeğirmenispor, Bostancıspor ile birlikte Türkiye Futbol Federasonu 1. Amatör Lig’de mücadele eden iki Kadıköy takımından biri. Kuruluşu 1951 yılına dayanan, Kadıköy’ün en köklü kulüplerinden Yeldeğirmenispor şu ana kadar istediği sonuçları alamadı.

1. Amatör Lig’de oynana ilk altı maçından üçünü yenilgiyle kapayan Yeldeğirmenispor, Kartal Çavuşoğluspor’u yenerken iki maçtan da beraberlikle ayrıldı. 14. grupta sekiz takımla yarışan kulübün teknik sorumlusu Uğur Bayram, hedeflerinin her zaman yüksek olduğunu belirtti ve “Şu an puan olarak istediğimiz noktada değiliz fakat seri galibiyetlerle üst sıraları zorlayacağız. Lige kötü başladık, yeni bir takımız ve uyum süreci en büyük sıkıntımız. İstediğimiz sonuçlar gelmeyince takım da motivasyon olarak geriliyor fakat en kısa sürede iyi bi süreç yakalayacağımıza inanıyorum.” dedi.

TESİS VE PARA SIKINTISI

Yeldeğirmenispor, diğer kulüplerle benzer sıkıntılara sahip. Bir tesise sahip olmamalarını en büyük sıkıntı olarak gösteren Bayram, “Kadıköy Belediyesi’nin tahsis ettiği halı sahada antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz ancak büyük sahada maç oynayınca sıkıntılar, eksikler ortaya çıkıyor.” diye konuştu. Bayram, maddi durumun da kendilerini zorladığını dile getirdi: “Gelen oyunculara maddi imkânlar sağlayamadığımız için futbolcuları motive etmek, maçlara hazırlamak çok zor oluyor. Mesela Kadıköy’de maçlarımızı oynayacağımız saha yok. Umarız en kısa sürede belediyemiz gereken adımları atar.” Yeldeğirmenispor maçlarını Yenisahra’da oynuyor.

Takım bu sene büyük oranda yenilendi ve çevre takımlardan takviyeler yapıldı. Bayram, yeni bir takım oldukları için uyum sorununun da istedikleri sonuçları alamamalarında etkili olduğunu savunuyor.

“AMATÖR FUTBOL DEĞER KAYBEDİYOR”

Amatör liglerin futbolun olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Bayram, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ama her geçen gün, amatör futbol değer kaybediyor. Bu işe duyulan ilgi, saygı ve sevgi azalıyor. Eski zamanları mumla arar olduk. Maddi gücü yüksek takımlarla mücadele etmek haksız rekabete yol açıyor. Ama her zaman kulübümüz için elimizdeki imkânlarla mücadeleye devam edeceğiz. Eminim ki ilerleyen süreçte çok daha iyi olacağız.”

Yeldeğirmenispor en son maçını geçen hafta Sapanbağlarıspor’a karşı yaptı ve önümüzdeki hafta da Maltepe Yıldızspor ile deplasmanda ter dökecek. 1.Amatör Lig 21 Eylül’de başladı, 12 Ocak 2020’de sonlanacak.

Etiketler; #Yeldeğirmenispor
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.