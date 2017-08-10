Yeldeğirmenispor Hakan Çakır’a emanet

Yeldeğirmeni Spor Kulübü yeni sezona yeni teknik direktör ve yeni yönetim kuruluyla giriyor

Kadıköy’ün 1951 yılında kurulan ve geçtiğimiz yıl tarihinde ilk defa Süper Amatör lige yükselen kulübü, bu ligde tutunamayıp tekrar 1. Amatör Ligi’ne dönmüştü. Yeni sezon hazırlıklarına 8 Ağustos’ta Maltepe Başıbüyük Stadı’nda yaptığı ilk antrenmanla başlayan kulübün yeni Başkanı Emin Bayer ve yeni Teknik Direktörü Hakan Çakır oldu.

İstanbul 1. Amatör takımlarından Yeldeğirmenispor, 2017-2018 futbol sezonunda teknik direktörlük görevi için eski profesyonel futbolcu Hakan Çakır ile anlaşmaya vardı.

Kulüp lokalinde Başkanlar Emin Bayer ve Ali Ölmez’in hazır bulunduğu görüşmeden sonra tam yetki ile A takım teknik direktörlüğüne getirilen Hakan Çakır yeni sezon için imzayı attı.

Gerçekleşen olağan genel kurulda da kulübün yeni dönem başkanlığına Emin Bayer seçildi.