Yeldeğirmenispor Hakan Çakır’a emanet

Kadıköy’ün 1951 yılında kurulan ve geçtiğimiz yıl tarihinde ilk defa Süper Amatör lige yükselen kulübü, bu ligde tutunamayıp tekrar 1. Amatör Ligi’ne dönmüştü. Yeni sezon hazırlıklarına 8 Ağustos’ta Maltepe Başıbüyük Stadı’nda yaptığı ilk antrenmanla başlayan kulübün yeni Başkanı Emin Bayer ve yeni Teknik Direktörü Hakan Çakır oldu.
İstanbul 1. Amatör takımlarından Yeldeğirmenispor, 2017-2018 futbol sezonunda teknik direktörlük görevi için eski profesyonel futbolcu Hakan Çakır ile anlaşmaya vardı.
Kulüp lokalinde Başkanlar Emin Bayer ve Ali Ölmez’in hazır bulunduğu görüşmeden sonra tam yetki ile A takım teknik direktörlüğüne getirilen Hakan Çakır yeni sezon için imzayı attı.
Gerçekleşen olağan genel kurulda da kulübün yeni dönem başkanlığına Emin Bayer seçildi.