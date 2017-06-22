Yeldeğirmenispor 66 yılı geride bıraktı

Kadıköy’ün geçmişi başarılarla dolu kulübü Yeldeğirmenispor 10 Haziran’da 66. Yaşını kutladı

Yeldeğirmeni Spor Kulübü 66 yıldan bu yana Kadıköy’ü İstanbul’da amatör sporda temsil eden başarılı kulüplerden bir tanesi. Yeldeğirmeni Spor Kulübü spor yaşamında 66. yılını kutluyor.

Kulübün sosyal medya hesabından “Yeldeğirmeni Spor Kulübü 66 Yaşında…” başlığıyla paylaşılan mesajda: “Kadıköy semtinin önemli değeri Yeldeğirmeni Spor Kulübümüz 10 Haziran 1951 yılında muhitin ileri gelen gençlerinden Orhan Yücer, Dr. Memduh Eren, İrfan Eralp, Hadi Ballı, Mesut Tükelman, Aleko Vafiadis ve İlhami Erkural tarafından kurulmuştur. Bugün kuruluşunun 66. yılını kutladığımız bu önemli günde kulübümüze kurulduğu günden bu güne kadar maddi manevi destek olup bu gün bu kulübün ayakta kalabilmesini sağlayan, emek veren gönül veren ter akıtan Başkan, Yönetici, Antrenör, Teknik Direktör, Sporcu, Malzemeci ve bu renklere bu semte gönül vermiş herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kulübümüzün bugünlere gelmesinde emek vermiş ve ebediyete intikal etmiş tüm değerli büyüklerimizi de minnetle, şükranla anıyoruz.” denildi.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU KULÜP

Kadıköy Yeldeğirmenispor 36 yıl önce Amatör Ligler Türkiye Şampiyonluğunu kazanarak İstanbul amatör kulüpleri arasında bir ilki gerçekleştirdi. 35 maçlık zorlu maratonda sadece 2 mağlubiyet alan Yeldeğirmenispor İstanbul’un Türkiye Şampiyonu olan ilk amatör futbol takımı. Amatör Ligler Türkiye Şampiyonu olan efsane takımın kaptanı Cemil Erdal Tok’tu. O yıllarda başkanlığını C.Erdal Tok’un ağabeyi, Orhan Kaya Tok’un yaptığı Yeldeğirmenispor 1980-1981 sezonunda Adapazarı ve İzmit’teki grup maçlarını başarıyla tamamlayarak, Ankara’da final oynamaya hak kazandı.

Ankara Cebeci Stadyumu’nda 1981yılı Haziran ayında oynanan maça Yeldeğirmenispor; kalede Levent, sağbek Yüksel, stoper Gürkan, libero Hasan, sol bek Mahmut, orta sahanın ortasında Salih, sol tarafta Adnan(Erdal Bey’in kardeşi), sağ açık Oktay, santrafor Küçük Adnan, sol açık Çoşkun kadrosuyla çıktı.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda ilk gol 42. dakikada Yeldeğirmenisporlu Küçük Adnan’dan, ikinci gol 71’de Adnan Tok’tan geldi. İkinci golü attıktan 1 dakika sonra Rıdvan’ın çabukluğu ve tekniğiyle verdiği pasta Sercan Muğla’nın tek golünü attı.

Son dakikaları oldukça heyecanlı geçen maçın sonunda 2-1 galip gelen Yeldeğirmeni Amatör Ligler Türkiye Şampiyonu oldu.

DAVULLU ZURNALI KARŞILAMA

Şampiyonluk kupasıyla Kadıköy’e dönüş yolculuğunda futbolculara sanatçı Ümit Tokcan da eşlik eder ve otobüsün mikrofonundan futbolculara şarkılar söyler. Şampiyon takım mahalleye girer girmez davullu zurnalı karşılanır. Yeldeğirmenispor Kulübü yönetici ve sporcularının başarısı İstanbul’da sevinçle karşılanırken, dönemin gazeteleri de sayfalarında amatör kulüpler düzeyinde elde edilen bu başarıya geniş yer verir.