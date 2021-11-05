Yeldeğirmeni Süper Amatör Lig’de!

2021 – 2022 sezonunda Kadıköy’den Süper Amatör Lig’de mücadele edecek tek takım olan Yeldeğirmeni Spor kulüp Başkanı Ahmet Feyzi Yücer ile konuştuk…

“Baba mirası” olarak tanımlıyor Ahmet Feyzi Yücer Yeldeğirmeni Spor’u. Yaklaşık 10 yıl önce kaybettiği babası ve bir grup arkadaşının adımları ile Haziran’ın sıcağında 1951 yılında kurulmuş Yeldeğirmeni Spor. Kadıköy’ün en eski yerel kulübü olma özelliğini taşıyor bordo beyazlılar. Yücer, “Baba mirası, bir de üstüne futbolla içli dışlı olunca biz devam ettirdik” diye başlıyor röportaja.

SÜPER AMATÖR LİG’DE TEK KADIKÖYLÜ

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle duran liglerin başlaması ile adeta fırtına gibi sezona devam etti Yeldeğirmeni Spor. Sezonun ilk 5 maçında 4 mağlubiyet 1 beraberlik ile ligde son sıraya demir atan Kadıköy’ün ilk kulübü, sezonun son bölümünde ise 11 maçtan 10 galibiyet 1 beraberlik alarak Süper Amatör Lig’e çıkmayı başarmış. Bu önemli başarı için, “Çocukların ayaklarına sağlık, hepsi büyük bir mücadele ile buna ulaştılar” diyor Yücer ama bir taraftan da üst ligin getirdiği zorlukları sıralıyor…

“BOYUMUZDAN BÜYÜK”

Pandemi dönemiyle birlikte yaşadıkları zorlukların katlandığını belirten Yücer, “Süper Amatör Lig’e çıkmamıza takım başarısı olarak çok sevindim ancak bu ligin masrafı da, rakipleri de, ihtiyaçları da bizim boyumuzdan büyük. Rakiplerimiz neredeyse her oyuncusuna 20 bin 30 bin ödeme yapabiliyor, biz ise dayanışmalar ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Rakiplerimizin kendilerine ait bir sahaları var…” diyerek Süper Amatör Lig’de haksız rekabete maruz kalacaklarını belirtiyor.

TFF ve Spor Bakanlığı’nın amatör takımlar için herhangi bir ödemesinin, yardımının olmadığını söyleyen Yücer, “Amatör kulüpler kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışıyor ancak bu giderleri kim, nasıl karşılayacak? “diyerek tepki gösterdi.

“OYUNCU LİSANSLARI İÇİN ZATEN 7 BİN TL ÖDEDİK!”

Süper Amatör Lig oyuncu lisans kayıtları için ihtiyaç olan 7 bin TL’nin ödenmesinde zorlandıklarını söyleyen Yücer, “Bizden lisans için 7 bin TL istediler. Pandemi döneminde İl Spor Müdürlüğü’nün ödediği rakamdan daha yüksek. Zaten o ödenen para yıllık su masrafını dahi karşılamaz tahmin edersiniz ki” ifadelerini kullandı. Oyuncu lisansları için ödenmesi gereken rakamın son 3 gün içerisinde Yeldeğirmeni halkı, çocukluk arkadaşları ve özellikle de arkadaşı Ömer Doğan’ın desteği ile bulunduğunu söyleyen Yücer, “Bize bu zorlu süreçte özellikle manevi desteğini esirgemeyen ve elinden geldiğince destek olmak için mücadele veren Rasimpaşa Mahallesi muhtarımız sayın Sultan Aksu hanımefendiye ayrıca teşekkür ederiz.” dedi.

“İHTİYACIMIZ OLAN SAHA”

Kadıköy Belediyesi’nin bu dönemdeki girişimlerini, olanaklarını ve olanaksızlıklarını anlatan Yücer, “En büyük sorunumuz büyük saha. Belediye bunu tahsis edemiyor ancak Anadolu yakası ve özellikle de Kadıköy için bir alan sorunu olduğu aşikar” diyerek belediyeye bu konuda sitem edemediklerini belirtiyor. Fakat sonuna da bir talep olarak ekliyor: “Bir yolu bulunsun ve Kadıköy’de yer alan 13 kulüp için, kendimiz için değil ortak kullanılabilecek bir büyük saha oluşturulsun istiyoruz. Takım toplantılarını, işlerimizi organize ettiğimiz kulübün lokali, belediye tarafından tahsil ediliyor misal bunları da görmemek mümkün değil elbette.”

“HALI SAHADA İDMAN YAPIYORUZ”

Ekonomik olarak yaşadıkları zorlukların yanında saha sorunun en can yakıcı olduğunu belirten Yücer, “Kadıköy Belediyesi’nin Özgürlük Parkı’nda ücretsiz olarak bize haftada 2 gün kullanmak üzere tahsis ettiği bir halı saha var idmanlarımızı orada yapıyoruz. Ama gel gelelim ki maçları büyük sahada oynuyoruz. Oyuncularımız zaten maçın ilk 20 dakikasında sahanın boyutlarına alışmaya çalışıyor. Taktik idmanlarını dahi halı sahada yapıyoruz. Oyuncularımız motivasyonundan tutun, konsantrasyonuna kadar etkileyen bir durum.” ifadelerini kullandı.

HER ŞEYE RAĞMEN KARARLILAR

“Geçen sezonun mimarı” olarak tanımladığı teknik direktör Uğur Bayram’ın büyük mücadele verdiğini, takımı şampiyonluğa götürdüğünü söyleyen Yücer, saydığı olumsuzluklara rağmen Bayram ve oyuncularına güveniyor:

Geçen sezon şampiyonluğun en büyük mimarlarından teknik direktörümüz Uğur Bayram ile yeni sezon Süper Amatör Lig’de de yolumuza devam ediyoruz. İmkanlar dahilinde şampiyon kadrodan kalan oyuncularımız ve ekibimize yeni katılan arkadaşlarımızla semtimiz Yeldegirmeni’ni ilçemiz Kadıköy’ü en iyi şekilde temsil etmek ve bu İstanbul’un en üst liginde kalıcı olmak öncelikli hedefimiz.

İLKLERİN KULÜBÜ

Kadıköy’de kurulan ilk yerel kulüp olma özelliğini taşıyan Yeldeğirmeni Spor, İstanbul’un Türkiye Şampiyonu olan ilk amatör takımı olarak da tarihe geçmişti.