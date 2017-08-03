Yazın keyfi Yaz Okulu’nda çıkıyor

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl düzenlediği yaz spor okulunda ikinci dönem tamamlanmak üzere. Yüzlerce çocuk belediyenin kendilerine sağladığı spor ve eğlence imkânlarından doyasıya faydalanıyor

Yüzme, futbol, basketbol, tenis, masa tenisi, satranç, yelken, ahşap boyama, yaratıcı drama, ve ritme kadar pek çok branşı olan Kadıköy Belediyesi’nin yaz spor okulu devam ediyor. Bu yıl kontenjanların dolduğu belirtilen yaz spor okulu yaz boyunca 3 dönem şeklinde sürecek. Kadıköy’de 2 binden fazla çocuk Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okullarına kayıt yaptırdı. Yaz kursu için kayıtlar Haziran ayında alındı. Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okulu’nda üçüncü dönem 7 Ağustos’ta başlayacak. 29 Ağustos’ta da yaz okulu tamamlanacak.

SPOR, SANAT, EĞLENCE

Yaz okullarının Kalamış Spor Merkezi’ndeki bölümünde toplam 120 öğrencinin 30 kişilik gruplar halinde yaz spor okulunda çalışmalara katıldığını söyleyen Spor Eğitmenlerinden Berke Büyük çocukların yaz spor okulundaki bir gününü özetledi.

Öğrenciler hafta içi her sabah 08.30’da yaz okulunda oluyor. Perşembe günü hariç hafta içi günlerde Kadıköy Belediyesi aracıyla havuza gidiliyor. 11.00 gibi Kalamış’a dönülüyor. Ardından sporun farklı branşlarında eğitimler başlıyor. Öğle arasında ise yemeklerini yiyen öğrenciler daha sonra yaratıcı drama, ahşap boyama, ritim gibi sanatsal etkinliklere katılıyor. Yaz okulunda kültürel seyahatler de düzenleniyor.

YENİ YETENEKLER KEŞFEDİLİYOR

Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi’nin suni çim sahalarında doyasıya oyun oynayıp eğlenen, hoş vakit geçiren öğrencilerin futbol eğitimine tanık oluyoruz. Sporun güzelliğini, insan sağlığına faydalarını da anlattıklarını belirten Yaz Spor Okulu eğitmenlerinden İrfan Kızılpınar, “Eğitimler eğlenceli ve çok güzel geçiyor. Futbolun basit olarak tekniğini anlatırken, sporun faydalarını öğretmeye, anlatmaya çalışıyoruz. Oyun ve pedagojik olarak onları geliştirebilecek çalışmalar yapıyoruz. Yetenekliler. Buradan geleceğin sporcuları yetişebilir. Sporun alt yapısını burada öğrenip kulüplerde kendilerini geliştirebilirler” dedi.

Canberk öğretmen ile masa tenisi eğitimlerine katılan öğrencilerleyiz. Masa tenisi hakkında temel bilgiler edinen öğrencilerin ilerleme kaydettiklerini belirten spor eğitmenlerinin en büyük mutluluğu da öğrencilerinin artık masa tenisi oynamaya başlamaları. Çok yetenekli öğrenciler öğretmenlerinin gözünden kaçmıyor. Masa tenisi tamamen refleks gerektiren bir spor olduğunu belirten Canberk öğretmen, “İlerledikçe çocukların refleksi daha da gelişiyor. Pür dikkat küçük bir topa konsantre oluyorlar. Bu da reflekslerinin gelişmesini sağlıyor” dedi.

Biraz ilerde Kartal Güray Ağa ve Elif Öztoprak eğitmenliğinde geleceğin basketbolcuları Kalamış Spor Merkezi’nde belediyenin yaptığı modern bir sahada basketbol öğreniyorlar. Spor eğitmenleri, ellerinden geldiğince öğrencilerin gelişmesine katkıda bulunmaya, basketbolu sevdirmeye çalıştıklarını, ikinci dönemin son günlerine yaklaşırken, öğrencilerin gelişiminin kendilerini de mutlu ettiğini ifade ediyorlar.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU

Yaz okuluna katılan çocukların mutluluğu ise görülmeye değer. Dolu dolu programlarla eğlenirken öğreniyorlar. Yaz spor okulunu çok sevdiğini yaz günlerinin dolu dolu geçtiğini ifade eden Oktay Meriç Evren, “Basketbolu çok seviyorum. 11 yaşımdayım. Mahallede, okulda basketbol oynuyorum. İlk defa yaz okuluna geldim seneye de gelmek isterim. Basketbol yaz okulunda en sevdiğim sporlardan biri. Mutluyum, hem eğleniyor hem öğreniyorum” dedi.

Yaz okulunun çok güzel geçtiğini belirten Gamze Nebil Er ise yaz okulunda birçok spor dalını yapma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu, güzel vakit geçirdiğini anlattı. Ceren, Aslı ve Nisa da ilerde sporcu olmak istediklerini ifade ettiler.

Geçen yıl gelip memnun kaldığı için bu yıl da yaz okuluna geldiğini söyleyenler, hatta tüm arkadaşlarına yaz spor okuluna gelmelerini tavsiye edenler de vardı.

Yaz okulunun çok güzel geçtiğini belirtenlerden Güney Deniz Orman, “Futbol oynuyoruz, basketbol, masa tenisi oynuyor, yüzüyoruz. Arkadaşlık da güzel. İlk defa geldim yaz okuluna. Yüzmede kendimi geliştirdiğimi fark ediyorum. Basketbolda kendimi geliştirmek istiyorum” dedi.

Kalamış Spor Merkezi, Caferağa Spor Salonu, Selamiçeşme Özgürlük Parkı ve Koşuyolu’nda Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okulu düzenleniyor. Yaz spor okulu yetkilileri yoğun talep olduğu için velilerin gelecek yaz için Mayıs ayında yaz okulu kayıtlarıyla ilgili Kadıköy Belediyesi’nden bilgi almalarını da tavsiye etti. Bilgi için: 0216 349 77 68