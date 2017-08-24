Yazın en zevkli sporlarından biri sörf

Deniz sporlarına ilginiz duyuyor, rüzgar ve dalgalarla dans etmek istiyorsanız sörf yapmak için Kadıköy sahilleri muhteşem

Yaz gelince sahillerde estetik görüntüleriyle beğenilen sporlardan olan sörf, İstanbul’un deniziyle ünlü mesire yeri Kadıköy’de de çok eski yıllardan beri yapılan deniz sporlarından biri. Su sporlarıyla ilgilenen kulüplerin hemen hepsinde yıllardır yapılan su sporlarından.

7’DEN 70’E SÖRF YAPMAK MÜMKÜN

Sörf denilince akla gelen, yılların deneyimli sporcusu ve antrenörü Serhan Balcı da Türk Balıkadamlar Kulübü’nde sörf antrenörü olarak pek çok sporcu yetiştirdi. Deniz sporlarının sanıldığı gibi zengin sporu olmadığının altını çizerek söze başlayan Serhan Balcı, “Rüzgar Sörfü bir sörf tahtası ve yelkenin birlikte kullanıldığı, 7’den 70’e herkesin kolaylıkla öğrenebileceği eğlenceli bir doğa sporu. Sanılanın aksine öğrenme aşamasında güç gerektirmeden tamamen doğru teknikleri uygulayarak kolayca öğrenilebilir. Bunun için işinde uzman eğitmen ve antrenörlerin olduğu bir sörf okulu ya da spor kulübü bularak işe başlamak gerekir. Genel olarak deniz ile uğraşmak karada yapılan sporlara göre daha pahalı sanılır. Oysa uygun bir merkezde, doğru yönlendirmeler ile bir spor salonu üyeliği fiyatına ve belki çok daha altında bütçeler ile rüzgar sörfü öğrenebilir, yapabilirsiniz” dedi.

Rüzgar sörfünün 1960’lı yıllarda ilk kez yapılmaya başlandığı, 1970’li yıllara gelindiğinde artık üretilen, satılan ve sporcuları oluşmaya başlayan sörfte Newman Darby, Jim Drake ve Hoyle Schweitzer gibi isimlerin öne çıktığı kabul edilirken, Ülkemize 1970’lerin sonuna doğru gelen sörfün, 1980’li yıllarla birlikte özellikle güney sahillerinde ve İstanbul’da popüler olmaya başladığı ifade ediliyor.

Türk Balıkadamlar Kulübü’nde 2005 yılından buyana çocuk ve yetişkinlere rüzgar sörfü eğitimi verdiklerini anlatan Serhan Balcı, rüzgar sörfü ekipmanı olanlar için Boardpark imkanı ve tamir bakım gibi hizmetler de verdiklerini anlattı.

SÖRFTE EN GENÇ MİLLİ SPORCU KADIKÖY’DE

“7 yaşından itibaren çocuklarımız yaz ve kış okulları ile eğitim alıp sonra altyapı takımımızda antrenman yapmaya başlarlar. Geride kalan yıllar içinde yüzlerce sporcu yetiştirdik. Olimpik ve genç olimpik sınıflar da yarışan 20 civarında milli sporcu kulübümüzden yetişmiştir. Türkiye’nin en genç milli sporcusu da yine Türk Balıkadamlar Spor kulübünden yetişmiş M.Göktuğ Koçak’tır. Mustafa Göktuğ Koçak Türkiye’nin en genç sörf şampiyonu. 2011 yılında 7 yaşında sörf sporuna başladı. 6 yıldan bu yana yaptığı sörfte iki Türkiye birinciliği kazanan Mustafa Göktuğ Koçak, Türkiye’nin en genç sörf şampiyonu. 13 yaş altı kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Ardından Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda da birinci olmayı başardı” diyen Serhan Balcı, TBK Rüzgar sörfü şubesinde 4 eğitmen, 1 yardımcı çalıştırıcı, 1 çalıştırıcı ve 1 Baş çalıştırıcı ile eğitim ve sportif çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Başarılı sporcular yetiştirmek kadar başarıların devamını sağlayabilmenin önemli olduğunu, spor ve eğitim hayatının uyumlu şekilde ilerlemesinin sporda başarıyı arttıracağını, yeni yeteneklerin spora kazandırılmasını sağlayacağını anlatan Balcı, “Su sporlarındaki başarı için öncelikle ilkokul çağından itibaren deniz-su kültürünün oluşturulması gerekliliğine inanıyorum. Denizden korkmayan, denizi seven ve kurallarını bilen, doğaya saygılı çocuklar yetiştirirsek başarı da gelir” dedi.

Rüzgar sörfünün kişinin özgüvenini, karar alma yetisini geliştirdiğini de ekleyen Serhan Balcı, Kulüp olarak 13 yılda 20 Milli takım sporcusu yetiştirdiklerini, antrenör yetiştirdiklerini belirterek, “İlçemiz bence İstanbul’un en güzel ve yaşanılabilir ilçesi. Son birkaç yılı saymaz isek rüzgarımız da sporumuza uygundu. Son birkaç yılda artan kentsel dönüşüm ile yükselen binalar artan betonlaşma şehir ısınması etkisini artırarak rüzgar sonucunu olumsuz yönde etkiliyor” diye konuştu.