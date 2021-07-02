Yazarımız Yelkovan’a ödül

Yazarımız Banu Yelkovan, Marmara Üniversitesi’nin öğrencileri, akademik ve idari kadro tarafından bu yıl ilk kez verilen Marmara Üniversitesi Spor ve Rekreasyon (MWins) ödülüne layık görüldü

Marmara Üniversitesi Spor ve Rekreasyon ödülü Polin Waterparks desteğiyle bu yıl ilk kez düzenlendi.

Marmara Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari kadronun birlikte hayata geçirdiği, bir önceki yılın spor ve rekreasyon alanındaki ulusal ve uluslararası başarıların değerlendirildiği Marmara Üniversitesi Spor ve Rekreasyon (MWins) ödülleri; 19 Haziran Cumartesi akşamı “Marmara MWins” Youtube kanalında yapılan yayınla sahiplerini buldu.

YAZARIMIZ YELKOVAN’A YILIN SPOR ÖDÜLÜ

Ödül alanlar arasınnda Gazete Kadıköy’ün spor yazarı Banu Yelkovan da bulunuyor. Yelkovan, 2021 Yılın Spor Medya Mensubu ödülüne layık görüldü.

MWINS Marmara Üniversitesi Spor ve Rekreasyon Ödülleri kategoriler ve kazananları şu şekilde:

2021 Yılın Takımı - “Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı” / 2021 Yılın Spor Yöneticisi - Mehmet Akif Üstündağ (Voleybol Federasyonu Başkanı) / 2021 Yılın Antrenörü - Giovanni Guidetti (Vakıfbank ve Kadın Milli Takım Antrenörü) / 2021 Yılın Özel Sporcusu - Sümeyye Boyacı (Milli Yüzücü) / 2021 Yılın Etik Spor İnsanı - Bahar Toksoy Guidetti (Milli Voleybolcu) / 2021 Yılın Marmaralı Sporcusu - Alparslan Yamanoğlu (Milli Karateci) / 2021 Yılın Kadın Sporcusu - Eda Erdem Dündar (Milli Voleybol ve Fenerbahçe Takımı Kaptanı) / 2021 Yılın Erkek Sporcusu - Emre Sakcı (Milli Yüzücü) / 2021 Yılın Serbest Zaman Ve Rekreasyon Etkinliği - N Kolay İstanbul Maratonu (Spor İstanbul) / 2021 Yılın Spor Medya Mensubu - Banu Yelkovan (Socrates Dergisi) / 2021 Yılın Spor Programı - NBA Günlüğü / 2021 Yılın Sportif Sosyal Medya Hesabı - Socrates Dergi / Yılın Yaşam Boyu Spor ve Rekreasyon Onur Ödülü (2 Kişiye verildi) - Can Üner (Merhum Tenis Antrenörü) , Prof. Dr. Hasan Kasap (Spor ve Rekreasyon Bilimci)