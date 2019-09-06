Yaz spor okullarında madalya sevinci

Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış töreni, Kalamış Spor Merkezi'nde gerçekleşti. Törende spor okullarına katılan çocuklara sertifika ve madalya verildi

Kadıköy Belediyesi'nin çocukların yaz dönemini en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla 17 Haziran'da başlattığı ve 800 çocuğun katıldığı yaz spor okullarının kapanış töreni, 6 Eylül Cuma günü Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi'nde gerçekleşti.

Selamiçeşme Özgürlük Parkı Spor Merkezi, Kalamış Spor Merkezi ve Koşuyolu Parkı Spor Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler tarafından verilen basketbol, futbol, voleybol, tenis, yüzme, jimnastik, zumba, satranç ve eğitsel aktivite dersinde hem eğlenenen hem de öğrenen çocukların sertifika ve madalya aldığı kapanış törenine, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, Kadıköy Belediyesi spor koordinatörleri ve antrenörleri ile çocukların aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çocuklar sertifikalarını ve madalyalarını Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu ile eğitmenlerin elinden aldı.

“Çocuklarımızın her zaman yanındayız”

Yaz spor okullarında çocukların yaz dönemini keyifli bir şekilde geçirdiklerini belirten Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, “Çocukların kış spor okullarına da katılmasını istiyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın belediye olarak her zaman yanındayız. Onları sporda, kültürde, sanatta ve eğitimde her zaman destekleyeceğiz.” dedi.

Kadıköy Belediyesi spor koordinatörlerinden Volkan Budaksal da 3 merkezde verilen eğitimlerle çocukların yaz dönemini çok iyi değerlendirdiğine dikkat çekti, şunları sözlerine ekledi; “Önemli olan çocukların sporu sevmesi. Çocuklarımızı kış spor okullarına da bekliyoruz.”

Oğullarının 8 yıldır yaz spor okullarına devam ettiğini dile getiren Fatma ve Yavuz Özbay ise “Oğlumuz severek devam etti. Bittiği için de üzgün. Kış spor okuluna da gidecek. Kadıköy Belediyesi'ne çocuklarımıza yönelik verdiği bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.” dedi.











