Yaz okulunda ikinci dönem!

Fenerbahçe Yüzme Yaz Okulu’nun 1. dönem kapanış seremonisi, jimnastik ve dans gösterilerinin yanı sıra yüzme yarışları ile tamamlandı, ikinci dönem ise bu hafta başlıyor

Kalamış’ta bulunan Lefter Küçükandonyadis Dereağzı Tesisleri’nde gerçekleşen yüzme yaz okulu 1.dönem kapanış etkinliğinde sporcular, antrenörleri gözetiminde 5 hafta boyunca aldıkları eğitimi sergilerken, veliler ise çocuklarının gelişimlerini yakından takip etti. Fenerbahçe Spor Kulübü lisanslı sporcularının öncelikle Fenerbahçe Yüzme Yaz Okulu’ndan seçildiğinin vurgulandığı kapanış seremonisinde yüzme şubesinin yıl boyunca kazandığı kupalar da büyük ilgi gördü.

GEÇ KAYITLAR İÇİN SON GÜNLER

29 Temmuz-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında devam edecek olan Yüzme Yaz Okulunun 2. dönemi başlarken, geç kayıtlar için son hafta olduğu açıklandı. Detaylı bilgi ve kayıt için “0216 345 05 35” numarasını arayabilir, “yuzmeokullari@fenerbahce.org” adresine mail atabilirsiniz.