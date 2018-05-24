Haftalık Bağımsız Gazete 25 Mayıs 2018
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Yaşları futbola engel değil

TÜMSO’nun her yıl iki defa düzenlediği 50 Yaş Türkiye Master Süper Ligi’nin 5.Sezon şampiyonu, Boğaziçi Masterler olurken ligdeki Kadıköy temsilcisi Kozyatağı üçüncü sırada yer aldı

Yaşları futbola engel değil
Alper Kaan YURDAKUL

Türkiye’nin en prestijli liglerinden biri olan ve 50 yaş üzeri oyuncuların oynadığı Türkiye Master Süper Ligi, her yıl iki defa düzenleniyor. 2018 yılının ilk yarısında oynanmaya başlanan 5.sezonda; Boğaziçi Masterler, Alibeyköy Masterler, Kozyatağı Masterler, Çengelköy Masterler, Cibali Veteranlar ve Ataşehir Masterler takımları mücadele etti. Çift devreli lig usulü ile devam eden karşılaşmaların tamamı İBB Bostancı Spor Kompleksi tesislerinde oynandı. Ligde şampiyon Boğaziçi Masterler takımı oldu.

ÖDÜLLER DAĞITILDI

20 Mayıs Pazar günü, 50 Yaş Türkiye Master Liginin son hafta maçlarının oynandığı İBB Bostancı Spor Kompleksinde kupa töreni de gerçekleştirildi. 50 Yaş Türkiye Master Süper Ligi’nin de başkanlığını yapan Ferruh Karataş’ın yönettiği törene sporcuların yanı sıra aileleri de katıldı.

KOZYATAĞI ÜÇÜNCÜ

2 hafta önceden şampiyonluğunu ilan eden Boğaziçi Masterler takımı namağlup ünvanını son haftada koruyarak 26 puanla şampiyon oldu.  Ligi 22 puanla ikincilikle tamamlayan Alibeyköy Masterler takımının kupasını, Kozyatağı Masterler takım oyuncusu Ant Çolak verdi. 18 puanla Kozyatağı Masterler ligi üçüncülükle tamamladı ve kupasını Boğaziçi Masterler takım oyuncusu Yakup Biliciler’den aldı.

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