“Yarın yine borçlarımız olacak ama bugün kral biziz!”

Attığı her adım, söylediği her söz, yaptığı her hareket, attığı her gol… Daha ne kadar örnekleri çoğaltabilirseniz bir o kadar da yarım kalacak bir hikaye Diego Armando Maradona. Fidel Castro ile kurduğu muazzam ilişki, Falkland Savaşı’na gönderme yaparak galibiyet konuşması, meydan okumalar, sansasyonel hayat…

Takvimler 1984’ü gösterdiğinde Napoli kenti için tarih yeniden yazılıyor, Kuzey’e karşı mücadelede galibiyetin kokuları geliyordu. Çünkü dünya futbolunun yıldızı Maradona, San Paolo çimlerine ayak basmıştı… KENTİN DOKUSU Napoli halen yaşanılan dünyanın en eski üçüncü kenti. İtalya'nın güneyinde bulunan Napoli, ülkenin turizm merkezlerinden biri. Akdeniz'in simge kentlerinden biri olan şehir, UNESCO koruma listesinde yer alıyor. Aynı zamanda kan donduran işkenceleriyle tanınan Kral Ferdinand'ın da yaşadığı kentti. Şehrin en önemli dokularından birisi de tartışmasız şehrin takımı Napoli. Sanıldığının aksine öncesinde de önemli bir geçmişi var takımın. Evet, İtalya’nın en büyük üç takımından biri değil Napoli. Ama Güney’in Kuzey’e başkaldıran tek temsilcisi ve yıllarca İtalyan tarihinin önemli futbol merkezlerinden biri. TARİH YENİDEN YAZILIYOR Napoli, kurulduğu 1926 yılından 1984 yılına kadar tabiri caizse evin asi çocuğu, abilerine kafa kaldıran ancak istediğini bir türlü yapamayan bir durumdaydı. Takımın genlerindeki inatçılık şehrin tarihinden mi yoksa Kral Ferdinand’dan mı gelir bilinmez ama kendileri gibi inatçı, dik başlı, sistemin ona dayattığı tüm ‘örnek’ imajlarını reddeden, İngiltere’ye katil diyen, tüm dünyanın ‘öcü’ olarak gösterdiği Che Guevara’nın resmini koluna dövme yaptıran, sahada asla pes etmeyen bir isimle birlikte kollar sıvandı. İşte o gün tarih yeniden yazılmaya başlanmıştı. Güney’in ve Kuzey’in abilerine karşı başlatılan isyan zaferle sonlanmıştı. Maradona öncülüğünde maviler, 1986-87 yılında İtalya liginde ilk kez galibiyete ulaşıyor ve her taraf gök mavi oluyordu. Şehir adeta yeşil sahaların asi çocuğuna aşık olmuştu. İTALYA’NIN YARISI ARJANTİNLİ OLDU 1990 Dünya Kupası İtalya'da yapılırken yarı final Maradona’nın ikinci evi Napoli'deydi. San Paolo Stadı İtalya-Arjantin kapışmasına sahne oldu. Maçtan bir gün önce Maradona’nın ağzından dökülen sözler ise milli duyguları zirvede yaşayan İtalyan halkı için adeta bir kırılmaydı: "Hayatınızın 364 günü İtalya'yı ve milli takımınızı tutabilirsiniz. Ama gelin bir günlüğüne benim dediğimi yapın. Yarın, ne olur beni ve Arjantin'i destekleyin." Ve Diego’nun bu talebi karşılık buldu. Stattaki İtalyanların yarısından fazlası Maradonalı Arjantin’i desteklemişti ve kazanan Maradona olmuştu. İtalya’nın efsane kaptanı Paola Maldini ise o maç hakkında, “Napoli’de oynanmasa biz finale çıkardık” demişti. O SENE BU SENE OLSUN Diego Armando Maradona, Napoli kentinin kalbine adeta kazındı. Geçtiğimiz yıl 25 Kasım’da gözlerini yumduğunda tüm Napoli pandemi tedbirlerine rağmen sokaklarda onun yasını tutuyordu. San Paolo stadında bir araya gelen taraftarlar mumlar yaktı, marşlar söyledi, gollerini tekrar tekrar izledi… Kulüp onu anmak ve sevgisini göstermek adına stadın adını Maradona stadı olarak değiştirme kararı aldı. 1986 yılında Dünya Kupası’nda slalom yaparak İngiltere’ye attığı o tarihi gole “Yüzyılın golü” yakıştırmasına layık görüldü. O maçta elle attığı ikinci golü için, “Tanrının eli” dedi. Maradona, “Yüzyılın golü” yerine ilk golünü tercih ediyor. Çünkü İngiltere-Arjantin arasındaki Falkland Savaşı (1982) hafızalardadır ve Maradona, yetkililer aksini iddia etse bile, o gün “Falkland’da öldürülen gençlerin” intikamını alma hissini taşıdıklarını yazmıştı. Tam o dönemleri andırırcasına Napoli birkaç yıldır yükselişini sürdürüyor fakat her defasında adeta direkten dönüyor. Bu yılda hazırlık kamplarında neredeyse her yıl olduğu gibi çalkantılı giriş yapan Napoli, neyse ki sezona iyi başladı ve maç eksiği ile 9 maçta aldığı 25 puanla ikinci sırada bulunuyor. Şehrin tüm dokusu ve havası Maradona’nın vefatının yarattığı his ve stada adının verilmesiyle birlikte tekrardan şahlanmış görünüyor. Her dönem sansasyonelleri ile gündeme gelen Napoli, tıpkı Maradona döneminde ortaya çıkan söylemdeki gibi, “Yarın yine borçlarımız olacak ama bugün kral biziz!” diyerek bu günlerin tadını çıkartıyor. Kim bilir belki de “Tanrı’nın eli” kelimesinin mucidi bu sefer kendi elini, evinin üzerine koyar… Maradona’ya saygıyla /25 Kasım 2020