Yakın Doğu Süper Kupa’da

Yakın Doğu Üniversitesi - Dynamo Kursk Süper Kupa Maçı 5 Ekim 2017’de oynanacak

Maçlarını Kadıköy Caferağa Spor Salonu’nda oynayan FIBA Eurocup şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın, FIBA Euroleague Şampiyonu Dynamo Kursk ile oynayacağı Süper Kupa maçının tarihi belli oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Euroleague ile Eurocup şampiyonları arasında düzenlenen Süper Kupa finali, Rusya’nın Kursk şehrinde, 5 Ekim 2017 tarihinde oynanacak.



2016 - 2017 sezonunda Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi, Eurocup ve Türkiye Kupası şampiyonlukları ile sezonu üç kupa sahibi olarak kapatan Yakın Doğu Üniversitesi, Süper Kupa finalini de kazanması durumunda 4. kupasını müzesine taşıyacak.



Dynamo Kursk ile gerçekleşecek olan mücadeleyi değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör, oyuncularına güvendiklerini ve sahaya kendilerine yakışan şekilde çıkacaklarını söyledi.



Kulüp Başkanı Eyigüngör, “Takımımız Eurocup şampiyonu olduğundan dolayı bu yıl FIBA tarafından düzenlenmesine karar verilen Süper Kupa’da oynama hakkı kazandı. Euroleague Şampiyonu Rus ekip Dynamo Kursk ile karşılaşacağız. WNBA sezonunun uzaması sebebiyle oyuncularımızın tamamı kadroda olmayabilir ancak takımımıza yakışır bir şekilde sahada mücadele edeceğiz. Tek final maçı olacak. Her iki takım için de sakatlık olmadan maçın bitmesini temenni ediyorum. Güzel bir karşılaşma izleyeceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.



Süper Kupa finalinde yeni transferlerinin de mücadele edeceğini dile getiren Eyigüngör, “Şu ana dek üç önemli transfere imza attık. Takımımızı daha yukarıya çıkaracak, bize yakışan ve takım ruhunu bozmayan oyuncuları da ihtiyacımız dahilinde kadroya katacağız” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu da “Hedefimiz üç kupadan sonra dördüncüyü de kazanmaktır” dedi.