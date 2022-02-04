Haftalık Bağımsız Gazete 04 Şubat 2022
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Winter is coming*... Pekin 2022

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları başladı...

Winter is coming*... Pekin 2022
Türker Arslan

Buz pateninin, alp disiplininin, curling’in dönemi başlıyor. 2022 Kış Olimpiyatları Çin’in başkenti Pekin’de 4 – 22 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 90 ülkeden 3 binden fazla sporcunun mücadele edeceği oyunlara koronavirüs pandemisi ve siyasal tartışmalar şimdiden damga vurmuş durumda. Pandemi sebebiyle açılış ve kapanış törenleriyle müsabakalara bilet satışı gerçekleşmedi. Sadece kısıtlı sayıda davetli organizasyonu canlı izleme fırsatı yakalayacak. Ayrıca sporcu, teknik adam ve görevlilerinin etkinlik alanları şehirden yalıtıldı ve buna ‘kapalı devre’ sistemi adı verildi. Öte yandan ABD, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Litvanya ve Kanada oyunları, ülkedeki insan hakları ihlalleri sebebiyle diplomatik olarak boykot edeceklerini açıkladı. Diplomatik boykotta, protestocu ülkelerin sporcuları oyunlara katılıyor ancak protestocu ülkeler oyunların ev sahibi ülkesine temsilci göndermiyor.

 Türkiye ise Pekin’e 7 sporcu gönderiyor. Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak. Kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar mücadele verecek.

* Kış geliyor

Etiketler; #kış olimpiyatları #2022 pekin kış olimpiyatları #pekin 2022
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