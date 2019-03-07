Voleybola anne eli değdi

Anne Voleybol Takımı oyuncuları Kadıköylü anneler, “Voleybol oynayarak çok eğleniyoruz, keyif alıyoruz ve kendimizi daha iyi hissediyoruz” diyor

Kadıköylü çalışan anneler, yoğun yaşam temposunun yarattığı stresten az da olsa uzaklaşmak, hem spor yapmak hem de eğlenmek için “Anne Voleybol” takımının çatısı altında buluştu. Her çarşamba 19.30 ile 21.00 saatleri arasında İstanbul Kadıköy Lisesi’nin spor salonunda biraraya gelen 12 anne, ilk önce antrenman daha sonra maç yaparak günün yorgunluğunu atıyor ve spor yapmanın verdiği mutluluğu ve keyfi yaşıyor. Şimdi isterseniz Anne Voleybol takımının nasıl kurulduğunu oyuncularından dinleyelim…

Özlem Koç, “Biz annelerin ortak özelliği çocuklarımızın Dinamo Spor Kulübü’nde ya basketbol ya da voleybol kursuna geliyor olması. 2018 yılının başlarında kulüp çatısı altında baba basketbol takımı kurulmuştu. Biz anneler olarak bu durumu kıskandık (gülüyor). Dinamo Spor Kulübü’nün çatısı altında annelerin de voleybol oynayacağı bir takımın kurulmasını istedik. Ekim ayında Anne Voleybol kuruldu. Hayatımda elim hiç topa değmemişti. Bu şekilde bir spor organizasyonun içinde olmamıştım. Ama inanılmaz bir şekilde adapte oldum ve bu süreci çok sevdim.”

KOŞA KOŞA GELİYORUZ

“Hepimiz çalışan anneleriz. Her çarşamba kurumsal iş kıyafetlerimizi ve topuklu ayakkabılarımızı çıkarıyoruz, spor ayakkabılarımız ve anne voleybol yazan tişörtlerimizi giyiniyoruz, koşa koşa voleybol oynamaya geliyoruz.” diyen Özlem Koç, konuşmasına şöyle devam etti; “Hatta bir gün yetmiyor. O yüzden antrenman sayısını iki güne çıkarmak istiyoruz. Herkes düzenli bir şekilde gelmeye çalışıyor. Disiplinli bir şekilde antrenör eşliğinde çalışıyoruz. Oynarken çok eğleniyoruz ve keyif alıyoruz. Kendimizi daha iyi hissetmek için geliyoruz. Havalar da güzelleşse de spordan sonra bir yerlere gidip birlikte vakit geçirsek diyoruz.”

Yaşamadığı bir deneyim edindiğini dile getiren Özlem Koç, “Fiziksel olarak sınırlarımı ne kadar zorlayabildiğimi gördüm. Kendim için 2018 yılında yaptığım en iyi şey voleybola başlamaktı. Takım kültürü hakkında da bilgi sahibi oldum. Yeni arkadaşlar gelsin ve daha çok kalabalık olalım istiyoruz. Şu an tek rakibimiz kendimiz (gülümsüyor). Başka anne voleybol takımları kurulsa da dostane maçlar yapsak. Ailelerde bu yaştan sonra nasıl spor yapacaksınız önyargıları vardı. O yargılar da yıkıldı. Bu da bizim onların karşısında daha güçlü hissetmemizi sağladı.” diyor.

HEM EĞLENCE HEM SPOR

Füsun Nomer Ertan da bir sene önce voleybola başlayan kızının bu sporu ve ve antrenörünü çok sevmesiyle bu maceraya girdiğini anlatıyor: “ Eylül ayı gibi Yigit hoca bize sordu anneler de voleybol oynamak ister mi? Biz de çok istiyorduk. Annelere çağrı yapıldı. Çok güzel bir grup olduk. Biz de anneler olarak voleybol oynamaya başladık. Birincisi spor yapma şansını elde ettik. Çok zevkli bir spor. Akşam eve geldikten sonra ne kadar yorgun olsam da buraya koşarak geliyorum. Çünkü hem eğleniyorum hem spor yapıyorum.”

SPOR, ENERJİ, MUTLULUK...

Dinamo Spor Kulübü ve Spor Okulları kurucularından Kaan Aykut, baba basketbol takımının 2018 yılının mart ayında kurulduğunu belirtiyor ve anne takımını nasıl kurduklarını şöyle anlatıyor: “Babalardan sonra annelere nasıl ulaşabileceğimizi düşündük. Sonucunda Anne Voleybol ortaya çıktı. Eşim de şu an anne voleybol takımında. Çok güzel geri dönüşler var.”

Dinamo Spor Kulübü ve Spor Okulları Voleybol Koordinatörü ve Antrenörü Yiğit Oskay da, “Annelerin de spor yapmalarını, ter atmalarını, enerjik, mutlu hissetmelerini ve keyif almalarını istedik. Bu kadar talep olabileceğini düşünmemiştik. Antrenmana benden daha istekli geliyorlar. Bu kadar bir gelişim gösterebileceklerini tahmin etmemiştim. Ama başarı kat ettiler.” diyor.