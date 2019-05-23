Voleybol şampiyonu Kadıköy’den!

Kadıköy’de bulunan Atacan Ortaokulu kız voleybol takımı önce İstanbul sonra Türkiye şampiyonu oldu!

İstanbul Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nce düzenlenen müsabakalara katılan Atacan Ortaokulu öğrenciler Kız Voleybol Takımı turnuva boyunca grup maçlarından galip çıkıp İstanbul Şampiyonu olarak Türkiye Birinciliği turnuvasına katılmaya hak kazandı.

2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Voleybol Yıldız Kızlar Türkiye Birinciliği 7-11 Mayıs 2019 Erzincan’da düzenlenirken turnuvaya katılan Atacan Ortaokulu Yıldız Kız Voleybol Takımı 2018-2019 Türkiye Şampiyonu olarak kupanın sahibi oldu. Nuray Yıldırım, Erdem Hangül, Oğuz Öztürk antrenörlüğünde çalışan takımda okul öğrencilerinden, “Azra Eriç, Beril Demir, Şevval Nisa Aslan, Nehir Erimez, Zehranaz Yılmaz, Zeynep Kapucu, Talya Olcay, Beren Yeşilırmak, Helin Kayıkçı, Gökçen Baştarcan, Pınar Erol, Nehir Aksoy yer alırken, okul yaptığı açıklamada, “Kupalarını okulumuza getiren öğrencilerimizin mutluluğu bizim başarımız olmuştur. Öğrencilerimiz ders başarı durumlarının yanı sıra spor ve sanatta göstermiş oldukları özverili çalışmalarıyla göz doldurmaktadır. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.