Voleybol heyecanı başlıyor

Kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve kulüp temsilcileri katıldı.
Bayanlar 1. Lig A ve B Grubu’nda 1. Devre Karşılaşmaları 01 Ekim - 24 Aralık 2017 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 06 Ocak - 03 Mart 2018 tarihleri arasında, yarı final mücadeleleri Mart 2018’de, final müsabakaları ise Mart – Nisan 2018’de oynanacak.
Erkekler 1. Lig A ve B Grubu’nda 1. Devre Karşılaşmaları 30 Eylül - 23 Aralık 2017 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 07 Ocak - 04 Mart 2018 tarihleri arasında, yarı final mücadeleleri Mart 2018’de, final müsabakaları ise Mart-Nisan 2018’de oynanacak.
Diğer taraftan 2017 – 2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi ve Vestel Venüs Sultanlar Ligi fikstürleri kura çekimi de yapıldı.
Efeler Ligi’nde 1. Devre Karşılaşmaları 24 Eylül - 26 Kasım 2017 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 06 Ocak - 24 Şubat 2018 tarihleri arasında, Play-off karşılaşmaları Mart-Nisan 2018, Baraj Etabı karşılaşmaları ise Mart 2018'de oynanacak.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde 1. Devre Karşılaşmaları 08 Ekim - 05 Aralık 2017 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 07 Ocak - 25 Şubat 2018 tarihleri arasında, Play-off karşılaşmaları Mart-Nisan 2018, Baraj Etabı karşılaşmaları ise Mart 2018'de oynanacak.