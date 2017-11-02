Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Fenerbahçe Kulübüne çok uzun yıllar hizmet etmiş, eski Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay son yolculuğuna uğurlandı.

Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Olcay ailesinin fertlerinin yanı sıra; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Aykut Kocaman , Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük,Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, yöneticiler, kulüp çalışanları, iş, siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok isim ile Vedat Olcay’ın sevenleri katıldı.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım kulübün internet sitesinden bir açıklama yaparak şunları kaydetti:"Desteğini her alanda hissettiğimiz, Fenerbahçemizin gelişiminde önemli pay sahiplerinden biri olan, yönetim kurulu danışmanımız, mesai arkadaşım, eski genel sekreterimiz, değerli kardeşim Vedat Olcay'ı kaybetmemizin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Hayatının önemli bir bölümünü Fenerbahçe mesaisiyle geçirmiş, yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak olan kardeşim Vedat Olcay'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum."

30 Ekim pazartesi günü öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Merhum Vedat Olcay’ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından Vedat Olcay için Faruk Ilgaz Tesislerinde mevlit okutuldu. 78 yaşında hayatını kaybeden Vedat Olcay evli ve 1 çocuk babasıydı.