Vapurda sabah sporu

Şehir Hatları ile Spor İstanbul iş birliğinde pandemi sürecinde hayata geçirilen vapurda spor projesinde gün sayısı arttırıldı. Artık Kadıköy-Eminönü hattında haftada iki gün sabahları spor yapabilirsiniz

Pandemi sürecinin insanın gündelik yaşamına etkileri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de derinden hissedildi. Özellikle evde kalmak, hareketsizlik, insani iletişimlerin asgari düzeye inmesi insanların hem fiziksel hem de ruhsal sorunlar yaşamasına sebep oldu. Bu sürecin hayatımıza soktuğu gerçeklerden biri de evde online olarak gerçekleştirilen spor aktiviteleri olmuştu. İBB Şehir Hatları ile Spor İstanbul’un ortaklaşa gerçekleştirdiği bir başka proje ise hem online olmadan hayatın içinde hem de sosyal mesafe kurallarına uyarak insanlara spor imkânı sunuyor: Sabah vapurda spor…

AMAÇ GENİŞ KİTLELERE ULAŞMAK

Proje kapsamında ilk etapta iki hat ve haftada tek gün belirlenmişti. Buna göre, Kadıköy-Eminönü ve Üsküdar-Eminönü hatları projenin gerçekleştirileceği hatlar oldular. Haftada tek gün sabah saatlerinde başlayan projeye ilgi ve katılım yüksek olunca projede gün sayısı ve saatler de arttırıldı. Artık pazartesi ve çarşamba günleri 08.30-11.30 saatleri arasındaki Kadıköy-Eminönü seferlerinde sabah sporuna siz de katılabilirsiniz.

HOCALAR EŞLİĞİNDE

Spor İstanbul’un deneyimli spor hocaları eşliğinde yapılan egzersizlerde yolcular yerlerinden kalkmadan boyun, sırt ve omuz kaslarını çalıştırarak kendilerini hem gevşetiyor hem de zorlu yeni güne zinde başlama fırsatı yakalıyor. Sosyal mesafe kuralının temel alındığı egzersizler ayrıca nabız yükseltmiyor ve güne yeni başlayan, işe giden insanlar için önemli bir ayrıntı, terletmiyor. Genelde yolcuların büyük çoğunluğunun katılım sağladığı egzersiz programları 15 dakika sürüyor. Spor hocaları ayrıca egzersizlerin omurga ve kas sağlığı üzerindeki olumlu katkısını da yolculara anlatıyorlar.

YOLCULAR MEMNUN

Sabah sporuna eşlik ettiğimiz vapurdaki yolculardan İsmail Mutlu, ilk kez karşılaştığı projeyi önce şaşkınlıkla karşılamış ancak çevresindeki diğer yolcuların katılımını gördüğünde kendisi de katılmış. Mutlu, “Tereddüt etmiştim ama yaptıkça gerçekten insana iyi geldiğini fark ettim. Güzel düşünülmüş, yerinizden kalkmadan kendinizi mutlu hissediyorsunuz” diyor. Bir diğer yolcu Eylem Çakır ise çalıştığı iş gereği gün boyu masa başında, bilgisayar karşısında olduğunu ve kronik boyun, omuz ağrıları çektiğini belirtiyor. Bu egzersizler ağrılarına iyi geldiği gibi öğrendiği teknikleri gün boyu iş yerinde de uygulamaya başlamış.